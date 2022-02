La Air Jordan 12 « Playoff » connaît un petit retard à l’allumage. Prévue pour le All Star Weekend, la mythique paire portée par Michael Jordan lors des playoffs de 1997 remportés par les Bulls (victoire 4-2 en finale face au Jazz) va finalement faire son retour le 1er mars.

On retrouve ce coloris aussi classique que mythique avec du cuir blanc et noir pour recouvrir la tige et des touches argentées au dessus de la semelle intermédiaire et aux niveaux des quatre œillets principaux. Les logos du « Jumpman » ainsi que le numéro 23 au niveau du talon apparaissent en rouge.

La paire sera vendue 200 dollars.

(Via NiceKicks)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike Lebron 19 qui exploite l’énergie implacable du King avec une tenue ajustée et un système d’amorti revisité. Livraison et retour offerts.