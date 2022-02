Cette année, et pour la deuxième fois de son histoire, la NBA va poser ses valises à Cleveland, le temps du All-Star Weekend. La première fois, c’était il y a tout juste 25 ans, en 1997, pour ses 50 ans d’existence.

Et un certain rookie qui répondait au nom de Kobe Bryant a d’ailleurs profité de sa venue dans l’Ohio pour se faire un nom dans la ligue.

Le 7 février, celui qui ne se faisait pas encore surnommer le « Black Mamba » avait d’abord établi le record au scoring (depuis battu) d’un Rising Stars Challenge, inscrivant 31 points (à 8/17 aux tirs et 13/16 aux lancers) pour l’Ouest, contre la sélection de jeunes joueurs de l’Est. Malheureusement, l’arrière des Lakers n’avait pas pu l’emporter ce soir-là et c’est le non moins célèbre Allen Iverson qui était reparti avec le trophée de MVP de l’événement.

Mais le lendemain, le 8 février donc, Kobe Bryant s’est néanmoins consolé en remportant le Slam Dunk Contest 1997, devant Ray Allen, Michael Finley, Darvin Ham, Chris Carr et Bob Sura. Un plateau loin d’être fameux mais qui a eu le mérite de permettre au 13e choix de la Draft 1996 de devenir le plus jeune vainqueur du concours, à (seulement) 18 ans et 169 jours !

Un nouvel échec qui pousse la NBA à… supprimer le concours

À ce jour, beaucoup considèrent cependant ce Slam Dunk Contest comme le pire de l’histoire. Car, au-delà de ne pas compter de véritable tête d’affiche comme autrefois, la 14e édition de ce concours n’a pas vu de dunks iconiques ou originaux y être réussis, couronnant finalement presque quelqu’un « par défaut ».

Certains retiendront volontiers le « rider » de Kobe Bryant en finale, car aucun autre dunk n’arrivait de toute façon à la hauteur de celui-ci.

À tour de rôle, Ray Allen, Michael Finley, Darvin Ham, Chris Carr et Bob Sura (le chouchou du public, car membre des Cavaliers) ont quant à eux globalement déçu, alignant les moulins à vent, les « double-pump » ou les « alley-oops », lorsque les ratés n’étaient pas au rendez-vous.

De son côté, Kobe Bryant se sera qualifié en finale avec un score de 37 (sur 50…), avant d’hériter d’un score de 49 pour remporter le titre, avec son « rider ».

Et pour se rendre compte de l’échec retentissant de ce Slam Dunk Contest, parfois gênant (n’est-ce pas Michael Finley…) et dans la lignée des précédents, il n’y a qu’à se rappeler que la NBA a purement et simplement décidé de retirer le concours de dunks du All-Star Weekend, en 1998 ! Ne le faisant revenir qu’en 2000, en cédant à la pression des fans, après que l’édition de 1999 ait été annulée pour cause de « lockout ».

Grand bien en a pris à David Stern et ses conseillers, car un certain Vince Carter allait faire renaître l’événement, avec une performance de légende…