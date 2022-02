NBA Africa s’implante au Nigeria

Après l’Afrique du Sud et le Sénégal, NBA Africa renforce son implantation en Afrique en posant ses valises à Lagos, au Nigeria, avec le troisième bureau de l’antenne africaine de la NBA. Le pays d’origine de Masai Ujiri représente un marché à fort potentiel, ne serait ce que par sa population (219 millions d’habitants).

L’annonce a été officialisée ce week-end, en présence d’anciens joueurs nigérians qui ont évolué en NBA comme Olumide Oyedeji et Obinna Ekezie. La veille, le premier terrain de basket « flottant », construit sur le pont de Lekki-Ikoyi (Lagos) avait été inauguré.

La BAL pour renforcer son développement

Le bureau nigérian sera dirigé par la vice-présidente et directrice nationale Gbemisola Abudu, qui aura pour mission d’assurer le développement commercial de la NBA au Nigeria mais aussi de promouvoir les initiatives de la ligue et la pratique de ce sport chez les jeunes afin d’espérer sortir des joueurs d’élite.

« Rejoindre NBA Africa en tant que vice-présidente, responsable et directrice nationale pour le Nigeria et ouvrir un bureau de la ligue ici est l’opportunité d’une vie et l’aboutissement de toutes mes expériences à ce jour », a déclaré Gbemisola Abudu. « En tant que fan de basket depuis toujours et native du Nigeria, je suis impatiente de travailler avec NBA Afrique pour aider à construire un écosystème basket plus complet dans le pays et d’utiliser le pouvoir du sport de changer les choses pour avoir un impact sur les vies au Nigeria et au-delà ».

La mise en place de la BAL va également représenter un formidable axe de développement pour le basket nigérian, notamment grâce à la présence des Rivers Hoopers, équipe nigériane basée à Rivers State.

La nouvelle saison débutera le 2 mars avec des phases qualificatives à Dakar (Sénégal) et au Caire (Egypte), et des phases finales à Kigali (Rwanda) avec la grande finale prévue le 28 mai.