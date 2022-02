Cameron Thomas, rare éclaircie dans le brouillard de Brooklyn

Lors de la lourde défaite 125-102 des Nets face au Jazz vendredi dernier, Cameron Thomas avait inscrit 30 points (11/19) en sortie de banc, soit un total plus élevé que le cinq majeur de Brooklyn, qui avait combiné seulement 28 points. Une très bonne nouvelle pour l’arrière, responsabilisé offensivement en l’absence de Kevin Durant et James Harden, une moins bonne pour les Nets. Quand un rookie est le meilleur scoreur d’un match et qu’il inscrit plus de points que tous les titulaires, c’est rarement bon signe.

Mais c’est finalement le symbole de cette équipe de Brooklyn, qui a perdu huit matches consécutifs et qui s’en remet à n’importe quel joueur de son effectif pour tenter de ne pas couler davantage.

Mike Malone sous le charme

Face à Denver, la nuit dernière, l’ancien joueur de LSU en a remis une couche avec une nouvelle performance offensive intéressante avec 20 points (7/16), 3 rebonds et 4 passes décisives. Cette fois-ci, le cinq majeur était en forme (67 des 104 points), mais cela n’a pas suffi pour empêcher la huitième défaite consécutive de Brooklyn.

« Il prend, et marque des tirs compliqués. Et il peut créer son propre tir. Il monte très haut et shoote au-dessus de ses adversaires. Je pense qu’il a énormément de potentiel » notait le coach de Denver, sous le charme du rookie. « En seulement 50 matches, il a déjà montré qu’il pouvait scorer à un niveau très élevé »

Scoreur né, Cam Thomas n’accorde pas beaucoup d’importance à ses bonnes performances récentes. Tant que cela ne débouche pas sur une victoire de Brooklyn, c’est assez dérisoire pour lui.

« Vous voulez forcément gagner après une performance comme celle-là. C’est sympa d’être félicité de temps en temps, mais ça ne veut rien dire si on perd de 30 points » livrait-il après coup, avec lucidité. « Donc je préfère avoir la victoire pour aller avec cette performance. Mais c’est toujours sympa d’être reconnu dès son année rookie. »

Interrogé sur la possibilité de titulariser le rookie à l’avenir, Steve Nash, qui cherche désespérément une solution pour stopper la série noire des Nets, ne fermait aucune porte.

« Tout est possible, en fonction de qui est disponible. Nous allons voir qui peut jouer ces prochains jours, et on partira de là. Mais qu’il soit titulaire ou remplaçant, il va continuer à bénéficier d’un temps de jeu important. »