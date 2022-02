Le MVP de la nuit | Nikola Jokic, un triple-double presque parfait

Il va falloir être très fort pour empêcher Nikola Jokic de réaliser le doublé comme MVP ! Même si les Nuggets, à cause des blessures, ne jouent pas les premiers rôles cette saison, le Serbe parvient à les maintenir dans le Top 6 de la conférence Ouest en enchaînant les grosses performances, tout en faisant preuve d’un grand leadership.

La preuve encore dimanche soir avec un nouveau triple-double d’exception : 27 points, 12 rebonds et 10 passes décisives dans la victoire des Nuggets face aux Nets. Une performance rare puisqu’il termine la rencontre à 12 sur 15 aux tirs, soit 80% ! Ce n’est pas la première fois, et il est le seul, avec Wilt Chamberlain, à avoir réalisé plusieurs triple-double à 25 points et plus avec une telle adresse aux tirs.

C’est son 14e triple-double de la saison, le 71e en carrière, et il se rapproche justement de Chamberlain, dont le compteur s’est arrêté à 78. On note aussi que c’est la 8e fois qu’il réalise un triple-double en moins de 30 minutes.

Le plus impressionnant, cette fois, c’est qu’il inscrit 23 points dans les 2e et 3e quart-temps pour renverser le cours du match. Exemplaire dans l’intimidation alors qu’il n’a pas les qualités physiques pour jouer les Rudy Gobert, Nikola Jokic a permis aux Nuggets de limiter les Nets à 29 points en deuxième mi-temps !

« En deuxième mi-temps, nous avons été meilleurs au rebond, et on les a obligés à prendre des tirs difficiles. La défense a été bien, bien meilleure » souligne le Serbe. Il faut dire qu’à la pause, Denver avait encaissé 75 points ! « Incroyable non ? Est-ce qu’on a battu un record ? » se marre Nikola Jokic, qui ajoute que lui-même s’est mis à défendre après que Blake Griffin lui a planté cinq tirs à 3-points en première mi-temps !

« Il ne s’agit pas de bouger en permanence, sans réfléchir, et de faire des cercles »

Au-delà d’un effort supplémentaire en défense, c’est lorsque le MVP 2021 s’est décidé à prendre des tirs, et à attaquer le cercle que Denver s’est réveillé et surtout que les Nets ont explosé.

Parfois trop passif en attaque, Nikola Jokic préfère d’abord impliquer ses coéquipiers, et ensuite prendre ses tirs. Cette nuit, Mike Malone lui a plusieurs fois reproché de ne pas tirer. Et lorsque le pivot de Denver s’est enfin décidé à s’occuper de la marque, on a eu l’impression de voir un adulte au milieu de gamins.

« Je ne sais pas pourquoi » répète-t-il plusieurs fois lorsqu’on lui demande pourquoi on a vu deux visages des Nuggets. « On a fait 39 passes ce soir, le ballon a bien circulé, et quand les gars coupent, ça devient plus facile. Pourquoi on ne l’a pas fait tout le temps ? Parce que l’adversaire défend et parce qu’on n’a pas toujours la même énergie. Je ne pense pas que ce soit une question d’être en mouvement en permanence. Je pense surtout qu’il faut se placer au bon endroit, et qu’on doit d’abord regarder comment ils défendent. Si on pose un écran, comment ils défendent… Est-ce qu’ils suivent le gars ou bien est-ce qu’ils changent ? Il ne s’agit pas de bouger en permanence, sans réfléchir, et de faire des cercles ».