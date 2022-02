Ty Lawson placé en garde à vue après plusieurs altercations en Espagne

Voir Ty Lawson alimenter les pages faits divers n’a plus rien d’étonnant. Ces dernières heures, plusieurs médias espagnols sont revenus sur le week-end tumultueux que l’ancien meneur NBA vient de connaître à Madrid.

Le quotidien El Pais rapporte ainsi que dans la matinée de samedi, il a d’abord été impliqué dans une altercation à l’aéroport de Barajas où il était en transit pour prendre un vol vers la République dominicaine. La situation qu’il aurait générée était si tendue que le personnel d’Iberia ne lui a pas permis de monter à bord de l’avion.

Selon Marca, Ty Lawson se serait montré « violent » envers deux employés de la compagnie aérienne lorsqu’on lui a demandé de mettre un masque, qu’il ne portait pas au moment de se présenter à la porte d’embarquement. Selon BasketNews, il aurait même frappé l’un des deux membres du personnel.

Le mis en cause a par la suite décidé de manger dans un restaurant de la capitale madrilène. Dans cet établissement, le joueur de 34 ans s’en serait cette fois pris à un client, à qui il aurait jeté un verre au visage après l’avoir insulté. L’homme blessé a tout de même eu besoin de plusieurs points de suture. Après avoir quitté l’établissement, les agents municipaux l’ont localisé peu après dans la rue, où il était déjà impliqué dans une autre altercation. La police l’a arrêté et l’a placé en garde à vue.

Cet épisode intervient plus d’un an après que le joueur a réussi à se faire bannir du championnat chinois pour ses commentaires déplacés sur le physique des femmes chinoises. En raison de soucis d’alcool notamment, l’ancien meneur titulaire des Nuggets (2010-2015) n’a cessé de défrayer la chronique, que ce soit en NBA, où il n’a tout de même plus évolué depuis 2017, ou en dehors.

Durant la dernière intersaison, il s’était engagé avec le club grec du Kolossos Rodou BC avant de le quitter un mois plus tard. Récemment, il était question d’un intérêt pour le meneur en provenance du championnat de Taïwan.