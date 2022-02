Le rookie Ziaire Williams s’épanouit dans le cinq majeur des Grizzlies

« Je suis un grand frère fier ! » Après la victoire des Grizzlies au Madison Square Garden cette semaine, Ja Morant affichait tout son enthousiasme aux côtés de son coéquipier, Ziaire Williams. Celui-ci, sur le mythique parquet new-yorkais, venait de réussir le meilleur match de sa jeune carrière avec 21 points (9/11 aux tirs), 4 rebonds et 3 passes. Parmi ses offrandes, un lob vers son meneur pour le « alley-oop » de la soirée.

Ce match est venu confirmer la bonne forme du 10e choix de la dernière Draft. Dillon Brooks bloqué à l’infirmerie depuis plusieurs semaines, Taylor Jenkins a introduit le rookie dans son cinq majeur.

Une bonne idée car le joueur de 20 ans, peu responsabilisé jusque-là, affiche un peu moins de 11 points de moyenne (47.5% aux tirs) depuis une dizaine de matches en tant que titulaire. S’il affiche encore des difficultés à terminer derrière l’arc (seulement 27% sur la saison), Ziaire Williams impressionne d’abord son coach par sa défense.

« Je crois que depuis qu’il est dans le cinq, il a défendu sur tout le monde, de Stephen Curry à Luka Doncic, des arrières, des ailiers plus grands. Peu importe. Il est très bien formé sur le plan défensif pour un rookie. J’adore sa détermination, sa vitesse de déplacement, sa longueur et ses mouvements latéraux », liste Taylor Jenkins.

La défense avant tout

Ce dernier considère que son joueur est « toujours au bon endroit, il fait les bons choix. C’est un garçon confiant et je crois qu’il nous a donné un bon coup de pouce dans ce cinq. Qu’il soit titulaire ou qu’il sorte du banc, il est un facteur dans la victoire. »

Cette confiance, en attaque, était particulièrement visible dans ce match face aux Knicks. Cette nuit, dans une nouvelle victoire à Orlando, l’ailier a fait preuve de davantage de sobriété avec ses 11 points à 4/8 aux tirs.

Au moins, il n’a pas eu à défendre sur une superstar de la ligue. Mais lorsque c’est le cas, Taylor Jenkins estime que son joueur n’est pas du genre à reculer. « Il sait qu’il a confiance en ses capacités physiques et tout le travail mental qu’il fournit. Il sait comment il va devoir gérer certains des duels les plus difficiles de la ligue. Il y va et se bat. Il sait, et nous lui répétons sans cesse, que c’est sa priorité. »

Son apport offensif n’est en effet que du bonus pour des Grizzlies qui s’appuient déjà, sur leur « backcourt », sur un Ja Morant étincelant ainsi qu’un Desmond Bane qui a changé de dimension depuis sa saison rookie. Ja Morant voit d’ailleurs en son « petit frère » un ailier « capable de marquer et de défendre à un très haut niveau. Son talent est spécial, il a gagné sa place de titulaire en jouant avec beaucoup de confiance et en nous aidant à gagner. »

Il n’est évidemment pas le seul responsable mais en 13 titularisations, Memphis s’est imposé à 10 reprises.