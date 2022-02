Jayson Tatum : « Robert Williams a le potentiel d’un Rudy Gobert »

Si les Celtics vont beaucoup mieux, avec une 4e victoire de suite, c’est parce que Jaylen Brown et Jayson Tatum sont moins individualistes, mais aussi parce que Boston possède la meilleure défense du moment avec moins de 100 points encaissés sur 100 possessions sur leurs dix derniers matches. La dernière fois qu’une franchise a encaissé moins de 100 points sur 100 possessions, c’était les Spurs en 2016. A la tête de la défense, pour faire pression sur les arrières, Marcus Smart, et dans le rôle du « libéro » et du protecteur du cercle, il y a Robert Williams.

Prolongé, le jeune pivot de Boston a franchi un cap cette saison, et cette nuit, face aux Pistons, il a encore signé un double-double à 100% aux tirs, avec cinq contres.

« J’ai l’impression de parler de Rob tous les jours » se marre Jayson Tatum à propos de son coéquipier. « Je pense qu’au-delà d’être All-Star, je pense qu’il a le potentiel de gagner un jour le trophée de Defensive Player of the Year. Je pense que c’est ce qui l’attend. »

Un ajustement en défense

Interrogé sur les performances de ses joueurs en défense, Ime Udoka avoue qu’il a effectué quelques changements depuis quelques semaines.

« On a changé certaines choses en défenses, que ce soit en l’éloignant davantage du ballon, en le laissant moins sur le ballon et en le gardant plus près du panier » explique le coach des Celtics. « Résultat, il peut davantage aider en défense, au lieu de changer sur les joueurs. En début de saison, on l’avait éloigné du cercle, et ça l’avait écarté de son rôle de protecteur du cercle et de sa zone de confort. Il peut toujours faire les deux, et il le fait en fonction des couvertures. Mais plus il est prêt du cercle, meilleurs nous sommes. »

« Rob, pourquoi tu ne pourrais pas être Rudy Gobert ? »

Le retour de Smart lui a aussi fait du bien. Les deux sont des spécialistes défensifs, et ils inspirent leurs coéquipiers à en faire plus de ce côté du terrain. « On connaît tous les deux notre boulot sur le terrain. L’un et l’autre cherchons cette énergie, ce dynamisme et cette volonté. Parfois, nous nous regardons dans le match et nous nous disons qu’il faut passer à la vitesse supérieure et que tout le monde suivra. Défensivement, il donne le ton, et nous avons juste une bonne connexion. »

Si les Celtics maintiennent ce niveau défensif, le nom de Williams va revenir de plus en plus souvent parmi les candidats au trophée de Meilleur défenseur de l’année. Tatum le répète, son coéquipier a le potentiel pour détrôner Rudy Gobert.

« Rob, pourquoi tu ne pourrais pas être Rudy Gobert ? » lui demande Tatum. « Je pense que Rob a ce genre de potentiel, surtout dans cette capacité à avoir un impact sur le match sans vraiment toucher la balle. Il peut avoir ce type d’impact sur un match. »