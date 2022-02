Greg Monroe vient renforcer les Bucks

Brook Lopez absent, les Bucks sont en difficulté sous les panneaux, et ils ont décidé de donner sa chance à Greg Monroe, un ancien de la maison puisqu’il y a évolué de 2015 à 2017.

Il y a quelques semaines, la direction avait choisi de ne pas conserver DeMarcus Cousins, et elle a donc proposé un contrat de 10 jours à Monroe, plutôt bon avec les Wolves et les Wizards comme « joker médical » avec 5.6 points, 6.2 rebonds, 2.4 passes et 1 contre de moyenne en seulement 16 minutes.

Aujourd’hui âgé de 31 ans, Monroe a évolué en Allemagne et en Russie ces deux dernières années, et comme d’autres vétérans, il avait choisi la G-League pour se donner une chance de revenir en NBA.