Le MVP de la nuit | Luka Doncic a retrouvé de son explosivité

Avec Matisse Thybulle aux basques, sur sa remontée en balle en semi-transition, Luka Doncic a enchaîné dribble entre les jambes, une accélération vers le cercle puis un dunk autoritaire à deux mains. Le Slovène est redescendu du cercle, s’est figé trois secondes puis a affiché une moue de satisfaction.

Le meneur des Mavs ne s’est pas arrêté là. Dans le même troisième quart-temps de cette rencontre face aux 76ers, il est allé mettre sur un poster Andre Drummond, avec un dunk à une main encore plus explosif et contesté au cercle cette fois.

« Je me sens beaucoup plus explosif, je me sens mieux », décrit le triple All-Star après la rencontre, confirmant l’impression visuelle. Celui-ci a visiblement perdu les quelques kilos en trop qui lui avaient causé du tort en début de saison.

« J’ai joué beaucoup aujourd’hui (40 minutes). Je suis évidemment fatigué, il est tard. Mais quand la saison a commencé, je ne pouvais pas jouer autant. Ce n’est pas très bon de perdre quelques kilos très rapidement. Cela a donc juste été un processus lent », détaille l’intéressé.

« C’est le Luka qu’on connaît »

Ce dernier, délesté d’un peu de poids en trop, a ainsi plus de facilité pour attaquer le cercle. C’est dans un périmètre au cœur de raquette qu’il a été le plus dangereux cette nuit, alors qu’il a montré des difficultés à convertir derrière l’arc (seulement 1/6).

Ses attaques du cercles lui ont permis soit de finir, souvent avec la faute, soit de fixer pour trouver ses shooteurs. « C’est l’élite, c’est un joueur d’élite et un passeur d’élite », qualifie Reggie Bullock, 20 points, qui a profité de deux ballons de son coéquipier pour sanctionner dans chaque corner durant le dernier quart-temps. « Je pense avoir pris les bonnes décisions et impliqué les autres », remarque à juste titre le créateur qui a égalé son record de saison (15 unités).

Luka Doncic a fait particulièrement mal aux 76ers dans le troisième quart-temps, durant lequel Dallas est repassé devant. Il a inscrit 11 points et distribué 4 passes dans cette période. « Luka a été un gros problème pour nous », ne cache pas Seth Curry.

Avec ses 33 points (13/28), 13 rebonds et 15 passes donc, avec un excellent +19 au score, le Slovène a ainsi signé son huitième triple-double de la saison, son 44e en carrière. « Il a l’air mieux, il a le sourire, c’est le Luka qu’on connaît », apprécie son coach, Jason Kidd.