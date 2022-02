All-Star Game 2022 | C’est quoi ce « Clutch Challenge » ?

En margé de la composition des équipes pour le Rising Stars Challenge, la NBA a dévoilé les noms des huit participants (répartis en quatre équipes de deux) de son tout nouveau mini-tournoi, intitulé « Clutch Challenge ». Il sera organisé juste avant la finale du Rising Stars Challenge.

Pour fêter le 75e anniversaire de la ligue, le principe de cette compétition consistera à reproduire cinq actions iconiques de Magic Johnson, Charles Barkley, Reggie Miller, Ray Allen et Damian Lillard, toutes situées à cinq endroits différents du parquet. Chaque équipe disposera de 90 secondes pour convertir ces cinq shoots de légende, qu’importe l’ordre, du moment qu’ils sont réussis et qu’un joueur ne shoote pas deux fois de suite.

L’équipe qui sera la plus rapide à boucler son passage repartira avec la victoire finale. Et, pour l’occasion, les quatre équipes de deux joueurs sont les suivantes : Tyrese Haliburton – Desmond Bane, Scottie Barnes – Chris Duarte, Josh Giddey – Evan Mobley et Fanbo Zeng – Michael Foster Jr. pour la G-League.