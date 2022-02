Rising Stars Challenge 2022 | Cade Cunningham, LaMelo Ball et Anthony Edwards en têtes d’affiche

À moins de trois semaines du All-Star Weekend de Cleveland, la NBA commence à annoncer ses participants aux différents événements prévus au cours de ces trois jours de festivités.

Et après que les noms des participants présumés au Slam Dunk Contest aient fuité dans la soirée, on a ainsi appris les noms de ceux qui participeront au Rising Stars Challenge. Cette rencontre qui regroupe traditionnellement les rookies et les sophomores.

Un plateau alléchant chez les rookies et sophomores

Pour ce qui est des rookies, il n’y a d’ailleurs aucune surprise, puisque l’on retrouvera les principaux prétendants au trophée de Rookie de l’année. À savoir Evan Mobley, Cade Cunningham, Scottie Barnes, Josh Giddey ou encore Franz Wagner.

Jalen Green sera lui aussi présent, avant de martyriser les cercles lors du concours de dunks le lendemain. Idem pour son coéquipier Alperen Sengun, alors que les belles surprises Davion Mitchell, Ayo Dosunmu et Herbert Jones seront également de la partie. Le plateau est complété par Jalen Suggs et Chris Duarte.

Concernant les sophomores, qui n’ont pas pu participer à l’événement l’année dernière en raison du Covid-19, ils seront bien sûr emmenés par LaMelo Ball, le Rookie of the Year 2021, et son dauphin Anthony Edwards.

Les n°1 et n°3 de la Draft 2020 seront accompagnés par les évidences Desmond Bane, Tyrese Maxey et Tyrese Haliburton, tandis que les moins médiatisés Saddiq Bey, Isaac Okoro, Jae’Sean Tate, Isaiah Stewart et Jaden McDaniels sont eux aussi conviés par leurs pairs.

Enfin, un autre participant au Slam Dunk Contest, à savoir Cole Anthony, aura la possibilité de fouler le parquet du Rocket Mortgage Fieldhouse dès le vendredi soir.

Avec l’attraction Scoot Henderson, sans Killian Hayes ni Théo Maledon…

Au rayon des absences chez les rookies, on peut mentionner les noms de Jonathan Kuminga (Warriors), Ziaire Williams (Grizzlies), Bones Hyland (Nuggets) ou encore Cameron Thomas (Nets). Chez les sophomores, ceux de Immanuel Quickley (Knicks), Obi Toppin (Knicks), Onyeka Okongwu (Hawks) et Deni Avdija (Wizards) mais aussi des Français Théo Maledon (Thunder) ou Killian Hayes (Pistons).

À noter que, parmi les nouveautés de ce match, quatre jeunes prospects de l’Ignite Team de G-League pourront évoluer avec leurs aînés.

Il s’agit en l’occurrence de Jaden Hardy, Dyson Daniels ainsi que de MarJon Beauchamp, tous appelés à se présenter à la Draft 2022, mais aussi (et surtout) Scoot Henderson. Un phénomène que certains imaginent déjà comme futur n°1 de la Draft 2023, devant le Français Victor Wembanyama…

Pour rappel, l’édition 2022 du Rising Stars Challenge va différer des précédentes, car la NBA a décidé d’utiliser le format du « Elam Ending », pour un tournoi mettant aux prises quatre équipes composées de sept joueurs chacune. Elles s’affronteront d’abord dans deux demi-finales, puis ensuite dans une finale, le 18 février prochain.

Lors des deux demi-finales, les équipes devront atteindre le score de 50, la première à le faire accédant à la finale. Les deux équipes victorieuses devront ensuite atteindre un score de 25 lors de l’ultime rencontre, ce qui donne donc un total de 75 points pour gagner le tournoi, en référence au 75e anniversaire de la ligue.

LES ROOKIES SÉLECTIONNÉS

Scottie Barnes (Raptors) — Cade Cunningham (Pistons) — Ayo Dosunmu (Bulls) — Chris Duarte (Pacers) — Josh Giddey (Thunder) — Jalen Green (Rockets) — Herbert Jones (Pelicans) — Davion Mitchell (Kings) — Evan Mobley (Cavaliers) — Alperen Sengun (Rockets) — Jalen Suggs (Magic) — Franz Wagner (Magic)

LES SOPHOMORES SÉLECTIONNÉS

Precious Achiuwa (Raptors) — Cole Anthony (Magic) — LaMelo Ball (Hornets) — Desmond Bane (Grizzlies) — Saddiq Bey (Pistons) — Anthony Edwards (Wolves) — Tyrese Haliburton (Kings) — Tyrese Maxey (Sixers) — Jaden McDaniels (Wolves) — Isaac Okoro (Cavaliers) — Isaiah Stewart (Pistons) — Jae’Sean Tate (Rockets)

LES PROSPECTS DE G-LEAGUE SÉLECTIONNÉS

MarJon Beauchamp — Dyson Daniels — Jaden Hardy — Scoot Henderson