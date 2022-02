Kyle Lowry : « Les deux dernières semaines ont été extrêmement difficiles »

« Raisons personnelles« . Depuis 15 jours, c’est ce qui était inscrit sur la liste des blessés du Heat à côté du nom de Kyle Lowry. Ni lui, ni ses coéquipiers ou ses dirigeants n’ont donné de précision sur cette absence. Le meneur All-Star n’est pas blessé, et personne ne savait quand il allait retrouver les terrains.

Finalement, après un shootaround concluant, Kyle Lowry était en tenue cette nuit face aux Spurs, et il était même dans le cinq de départ. Une reprise en douceur, très moyenne avec un premier passage catastrophique, mais l’essentiel était évidemment ailleurs.

« Les deux dernières semaines ont été extrêmement difficiles » a-t-il confié après le match. « Jour après jour, j’ai reçu beaucoup de soutien, et le Heat et mes coéquipiers ont été incroyables. J’ai vraiment apprécié, et beaucoup de gens m’ont contacté. »

On n’en saura pas plus, et par moment, on a clairement eu la sensation qu’il avait la tête ailleurs. Mais Erik Spoelstra retient sa présence : « C’est juste énorme de l’avoir avec nous dans le vestiaire. C’est juste génial, et je n’ai pas pu m’empêcher de sourire en entrant dans la salle ce matin. Le voir là est tout simplement spécial ».

À l’arrivée, Kyle Lowry termine avec deux points, inscrits sur lancers-francs, six balles perdues, quatre passes et même une faute technique.

« Je perds six ballons à chaque match, donc c’est du classique » sourit Kyle Lowry. « Ce n’est pas une question de rythme. C’est facile de jouer avec ces gars. »