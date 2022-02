Sans forcer, le Heat se relance face aux Spurs

Absent depuis neuf matches pour des raisons personnelles, Kyle Lowry effectuait cette nuit son grand retour. Un retour en douceur puisque les Spurs étaient privés de leur meilleur joueur, Dejounte Murray. Résultat, une victoire facile du Heat (112-95), construite d’abord sur une énorme défense. Autour de Bam Adebayo, les Floridiens ont constamment contesté les déplacements des Texans. Surtout, ils sont capables de se positionner sur toutes les lignes de passes et de forcer leurs adversaires à prendre des tirs à contre-temps.

Après 12 premières minutes timides, le Heat a enclenché la seconde grâce à son banc pour rejoindre la pause avec 10 points d’avance (57-47). Dominés dans la raquette, les Spurs n’ont jamais trouvé les solutions pour empêcher Tyler Herro et Jimmy Butler de prendre les intervalles. Les deux scoreurs du Heat se sont régalés ce soir. Capables de scorer en pénétration, ils sont aussi très bons pour trouver des coéquipiers ouverts.

Côté Texan, White a été le seul à surnager en 1er mi-temps. Dans la seconde période, il est rentré dans le rang et a souffert lors d’un 3e àcte à sens unique. Avec un écart qui va atteindre les 26 points, Erik Spoelstra a pu reposer ses cadres dans les 12 dernières minutes. Une victoire en patron pour cette équipe du Heat qui restait sur trois défaites de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le Heat (quasi) au complet. Avec Kyle Lowry dans ses rangs, cette équipe du Heat n’a rien à envier aux meilleures équipes de la ligue. Avec Lowry à la baguette, Jimmy Butler et Bam Adebayo peuvent se concentrer sur le scoring. Comme toujours, les deux ont été exemplaires des deux côtés du terrain. Plus globalement, c’est tout Miami qui a dominé des deux côtés du terrain, et on retiendra aussi l’adresse retrouvée d’un Duncan Robinson.

La Murray-dépendance. Touché au poignet, Dejounte Murray n’a pas joué ce soir, mais ils n’étaient pas le seul absent puisque Jakob Poetl, Jock Landale et Doug McDermott étaient aussi en civil. Sans leur meneur de jeu, les Texans ont montré leurs limites sur jeu placé. Certes Derrick White est capable de scorer de loin mais, le reste de l’équipe a buté sur la défense agressive de leurs adversaires.

TOPS/FLOPS

✅ Tyler Herro. C’est l’un des favoris pour le titre de meilleur sixième homme, et une fois de plus, il a fait la différence lors de son entrée en jeu. C’est lui qui est l’artisan numéro 1 du premier « run » de son équipe dans le premeir acte. Capable de scorer de loin, il reste un redoutable finisseur au cercle. 24 points pour lui ce soir et quelques actions spectaculaires comme un dunk au milieu du trafic.

✅Derrick White. Auteur de 19 de ses 22 points en 1er mi-temps, il a permis aux Spurs de limiter les dégâts. A la pause, le Heat a changé sa défense, et il a bien été muselé. Globalement, une bonne prestation de sa part, et assis sur le banc dans le 4e quart-temps, il aurait bien aimé recevoir plus de soutien.

⛔✅Kyle Lowry. Si Butler et Adebayo ont pu briller des deux côtés, c’est parce que Lowry leur enlève une grosse pression dans le leadership, la pression défensive et la gestion des attaques. En revanche, on a bien vu que c’était un match de reprises. Timoré en attaque avec un seul tir, six balles perdues et frustré par l’arbitrage, il a reçu une faute technique.

⛔Keldon Johnson. A l’image de son équipe, Johnson n’est jamais rentré dans son match. Son piteux 1/8 à 3-points est le symbole d’un match raté avec des tirs forcés, et le plus souvent pris hors système.

LA SUITE

Miami (33-20) : déplacement samedi à Charlotte

San Antonio (19-34) : back-to-back face aux Rockets