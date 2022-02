Les Raptors font craquer les Bulls en prolongation

Bête noire des Raptors, les Bulls restaient sur cinq victoires de rang face à leur rival canadien. Mais jeudi soir, alors que Zach LaVine doit composer avec des douleurs au dos, Chicago a dû s’incliner en prolongation au nord de la frontière (127-120).

Bousculés par le jeu physique des Raptors, les Bulls ont certes pu compter sur le meilleur match de sa saison de Nikola Vucevic (30 points, 18 rebonds) ainsi qu’un match solide de DeMar DeRozan (28 points, 7 passes, 6 rebonds), de retour sur ses anciennes terres. Mais en face, si Gary Trent Jr. a dû abandonner sa série de matchs à 30 points, les Raptors ont réussi à trouver suffisamment de munitions pour tenir toute la soirée, et une prolongation en plus.

Outre le nouveau All-Star local, Fred VanVleet (21 points, 9 passes) et l’ancien All-Star local, Pascal Siakam (25 points, 13 rebonds, 7 passes), Scottie Barnes et OG Anunoby ont tous deux contribué 21 points tandis que Chris Boucher (16 points, 10 rebonds) a été un second couteau aiguisé en sortie de banc.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Scottie Barnes pour la claquette clutch. Après avoir fait un écart en fin de 3e quart, les Raptors ont vu les Bulls fondre sur eux en dernier quart, derrière le duo de vétérans DeRozan – Vucevic. Ce dernier pensait même pouvoir offrir la victoire à son club sur un panier en ligne de fond mais sur la possession suivante, Scottie Barnes suivait parfaitement le raté de VanVleet pour arracher l’égalisation. Et la prolongation.

– Une prolongation à sens unique. Dans un match à 16 changements de leader et 10 égalités, il était de bon ton que ça se termine en prolongation. Mais dans la période supplémentaire, les locaux ont fait le métier sérieusement avec OG Anunoby qui a notamment fait 2/2 à 3-points et Toronto qui shoote à 4/6 aux tirs pour 13 points, quand Chicago n’a plus trouvé de solution, scotché à 3/8 et seulement 6 points marqués.

– Des Raptors plus physiques. C’est le nouvel ADN des Raptors ces dernières années : Masai Ujiri a commencé une collection impressionnante de joueurs de grande taille capable de faire un peu de tout sur un terrain. Depuis le titre acquis sur les épaules de Kawhi Leonard, le GM de Toronto accumule les ailiers physiques et jeudi soir, ça a payé avec des Bulls bousculés tout au long du match, limités à 10 rebonds offensifs (contre 22 à Toronto) et forcés à 17 balles perdues (pour 22 points de Toronto). « On s’est fait bouger tout le match », sera bien obligé de reconnaître Zach LaVine.

TOPS/FLOPS

✅ Scottie Barnes. On aurait pu placer Pascal Siakam (25 points, 13 rebonds, 7 passes) qui a fait des dégâts dans la défense des Bulls, mais c’est surtout Scottie Barnes qui a sauvé la maison canadienne avec sa claquette qui arrache la prolongation. À 21 points à 9/16 aux tirs et 8 rebonds, le rookie des Raptors a non seulement été très bon mais il a surtout été décisif en fin de temps réglementaire, et en prolongation.

✅ Nikola Vucevic. Stigmatisé en début de saison après un démarrage au diesel, Nikola Vucevic est en train de trouver la bonne carburation. Son match à 30 points (record de saison), plus 18 rebonds, un double-double maousse costaud, prouve bien que l’ancien du Magic est encore un joueur de calibre All-Star.

✅ Chris Boucher. Discret sur ses quatre dernières sorties, Chris Boucher est ressorti de la chambre froide en signant un double-double à 16 points, 10 rebonds en sortie de banc.

⛔ Gary Trent Jr. Il restait sur une série insensée de cinq matchs à 30 points ou plus mais, Gary Trent Jr. n’avait plus la main chaude. À seulement 5/13 aux tirs dont 3/8 de loin, l’ancienne coqueluche de Portland a vécu une soirée plus discrète. N’empêche, c’est bien lui qui a inscrit le 3-points qui a scellé définitivement la victoire de Toronto en prolongation !

⛔ Zach LaVine. Gêné par des douleurs au dos, le All-Star des Bulls serre les dents mais son rendement s’en ressent forcément. Avec 15 points (et seulement 10 tirs tentés), plus 7 passes et 5 rebonds, il a été solide mais il n’a pas pu faire la différence en fin de match, comme il en a l’habitude.

LA SUITE

Chicago (32-19) : suite du « road trip » dans l’Indiana cette nuit.

Toronto (27-23) : réception des Hawks cette nuit.