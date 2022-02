L’heure de vérité pour les Hornets ?

Solidement installés dans le Top 8 de la conférence Est depuis plusieurs semaines, les Hornets sont dans le dur depuis dix jours. Battus par les Hawks, les Raptors, les Clippers puis les Celtics, les hommes de James Borrego accusent ainsi le coup à l’approche du All-Star Weekend. Seules leurs deux victoires contre les Pacers puis contre les Lakers leur ont permis de souffler.

Toujours « playoffables », les joueurs de Charlotte doivent cependant se reprendre rapidement, car leur calendrier à venir ne sera guère aisé, avec des confrontations prévues (toutes à domicile) face aux Cavaliers, au Heat, aux Raptors et aux Bulls.

Autant dire que les prochains jours ont des allures d’heure de vérité pour les coéquipiers de LaMelo Ball…

« Tout le monde veut participer aux playoffs et c’est très serré en ce moment. Ça va probablement l’être jusqu’à la fin », reconnaissait le meneur de 20 ans, auteur de son nouveau record de points en carrière hier soir (38 points, 5 rebonds, 9 passes), mais qui n’a pas pu éviter la défaite des siens, dans le Massachusetts.

Une défaite concédée au prix d’un « money-time » assez mal maîtrisé par les Hornets, revenus à égalité (107-107) à une minute de la fin, mais ensuite dominés à l’expérience par des Celtics plus tueurs et mieux organisés dans les moments chauds.

« Il faut prendre ce que la défense nous donne », expliquait LaMelo Ball, concernant la dernière minute ratée de son équipe, qui y a concédé un 6-0. « J’ai la sensation que nous avons un peu trop cherché le 3-pts, que ce soit avec P.J. [Washington] ou avec moi. Peut-être que nous aurions pu avoir une meilleure position de shoot, ou attaquer le cercle, je ne sais pas. Mais nous allons rebondir, regarder ça à la vidéo et repartir [au travail]. »

Un groupe encore en phase d’apprentissage

Forcément déçu par l’issue de cet affrontement contre Boston, le plus expérimenté Terry Rozier sait que de telles défaites ne peuvent que faire progresser le jeune groupe de Charlotte. Un groupe qui doit tâcher de se rapprocher autant que possible du niveau d’application des C’s dans le « money-time », s’il veut espérer atteindre les playoffs.

Pour autant, « Scary Terry » n’a pas le temps de ressasser les échecs et il se tourne déjà vers la suite des événements.

« Ce sera des batailles aussi difficiles [qu’hier soir], tout le monde va se battre pour une place [dans le Top 8] », estimait-il, à propos de cette course dantesque au Top 8 à l’Est. « Nous sommes déjà tournés avec impatience vers nos affrontements avec Miami, Detroit, Cleveland et ce genre d’équipes. Nous allons tâcher de rester agressifs, en espérant ne pas nous rater [sur la fin] comme [hier soir]. »

Invité à s’exprimer sur cette compétitivité retrouvée de la conférence Est, où désormais chaque défaite peut coûter cher et où un bilan négatif ne suffit plus pour se qualifier en playoffs, James Borrego tient surtout à positiver à ce sujet, plutôt que de s’en inquiéter.

« J’adorerais que nous comptions 10 matchs d’avance sur tout le monde, mais ce n’est pas le cas », concédait le coach des Hornets. « Mais voilà ce qu’il en est. L’Est s’est amélioré, il y a davantage de profondeur et, avec la trade deadline qui approche, ça peut rendre la chose encore plus excitante. C’est une superbe chose pour notre ligue, pour notre équipe. Nous allons devoir nous battre et mériter [cette place en playoffs], car personne ne va nous la donner. Et ça ne pourra que nous rendre meilleurs. »