Le MVP de la nuit | Anthony Davis en impose

Quand on l’a vu revenir vers son banc en boitant en premier quart-temps, on s’est dit que la poisse l’avait à nouveau frappé. Mais plus de peur que de mal pour Anthony Davis qui est revenu en jeu, et heureusement !

Les Lakers ont mis fin à leur série de défaites, et Anthony Davis a été exemplaire de bout en bout avec ses 30 points, 15 rebonds et 3 contres. Le tout à 10 sur 18 aux tirs sans s’aventurer derrière la ligne à 3-points, et c’est peut-être la clé pour les Lakers.

« J’ai juste essayé d’aborder le match avec en tête l’idée de mettre fin à cette série de défaites » explique Anthony Davis. « Il fallait jouer comme si nous étions dos au mur. On s’est donné à fond et c’était un super match pour nous face à une équipe avec beaucoup de shooteurs. »

Vu les circonstances, on se contente de peu chez les Lakers, mais Anthony Davis a raison. Ses Lakers se sont arrachés pour l’emporter. C’était un match âpre, avec beaucoup de maladresses et de déchets, et dans la dernière ligne droite, c’est AD qui a répondu au coup de chaud de Norman Powell.

Un petit shoot à 4-5 mètres, mais aussi des lancers-francs, et des rebonds offensifs. Dans le « money time », les Lakers ont récupéré trois possessions, et c’est énorme dans un match aussi serré.

11 points et 8 rebonds dans le dernier quart-temps

« Il a eu quelques très gros passages où il a récupéré des rebonds dans le trafic » souligne Frank Vogel. « Ce soir, c’était une question de dureté mentale, et de faire le nombre suffisant d’actions et de tirs. C’est un match de dingue de la part d’Anthony. »

Pour donner une idée de la domination d’Anthony Davis, il inscrit 11 points et prend 8 rebonds dans le dernier quart ! Ce n’était que son 4e match depuis son retour de blessure, et il est le Laker qui passe le plus de temps sur le terrain : 37 minutes. Attention à ne pas trop tirer sur la corde, d’autant que les Lakers sont en back-to-back pour défier ce soir les Clippers. En cas de victoire, les coéquipiers de LeBron James passeront 8e, devant… les Clippers.

Autre sujet d’inquiétude, les lancers-francs. Les Lakers en ont raté 11, dont plusieurs dans la dernière ligne droite. « On doit clairement s’améliorer dans cette catégorie » concède Anthony Davis. « Quelle que soit sa routine, on doit prendre son temps, bien respirer et se concentrer. On sait que ça peut nous coûter des matches. On doit clairement être plus concentrés sur la ligne des lancers-francs. »