Trendon Watford récupère les miettes chez les Blazers

Dans une saison normale des Blazers, Trendon Watford aurait sans doute connu de longues semaines sur le banc, avec quelques bouts de minutes glanées ici et là, quand les rencontres sont pliées. Ce fut le cas en octobre ou en novembre par exemple puisqu’il n’avait joué que six minutes après 20 matches…

Mais comme la saison de Portland a très mal tourné et que l’infirmerie est très souvent pleine, en janvier, il a récupéré les miettes. Face aux blessures de Cody Zeller, Jusuf Nurkic et Larry Nance Jr, ce « two-way contract » a pris ce que Chauncey Billups lui a donné.

« Il peut jouer au poste d’ailier-fort et au poste de pivot », explique le coach de Portland à The Oregonian. « Il fait les choses qui permettent de gagner les matches, d’avoir de l’impact. Il peut dribbler et faire le jeu. Il a le feeling quand les joueurs pénètrent pour se mettre dans l’espace. »

Le mois dernier, il a ainsi tourné à 5.1 points (57% de réussite au shoot) et 3.4 rebonds de moyenne en 14 minutes. Ce ne sont pas des chiffres flamboyants, mais cet apport fut précieux. Les Blazers ont pu compter sur cet intérieur de seulement 2m06 pour faire le sale boulot pendant que Jusuf Nurkic soufflait sur le banc.

« Il n’était pas dans une situation facile, en étant pivot remplaçant », estime C.J. McCollum. « C’est un joueur doué, qui peut jouer à plusieurs postes : ailier, ailier-fort ou pivot. Il peut créer le jeu, défendre sur plusieurs positions. Il a été excellent. Il écoute et bosse son jeu. Il a un bon floater. Il sait jouer. »

Cette expérience est inestimable pour Trendon Watford qui n’était pas censé autant jouer donc, comme un CJ Elleby par exemple, qu’on avait très peu vu la saison passée et qu’on observe déjà plus cette saison. « Plus tôt dans la saison, j’étais clairement nerveux », avoue l’ancien de LSU. « Plus j’ai enchaîné les matches, plus j’ai été à l’aise. Je fais ce que Billups me demande. »

Lui aussi non drafté avant d’arriver à Houston en 2013, Robert Covington a vu son jeune coéquipier de 21 ans saisir une opportunité en or ces dernières semaines. « Il faut être présent et être fiable. C’est ce qu’il a fait », constate l’ailier. « Il est là, il est efficace. Quand on ne joue pas, c’est dur. Maintenant, il est dans la rotation. Il a fait un énorme bond en avant et a progressé. »