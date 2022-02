Zach LaVine peut enfin savourer le plaisir de gagner

Arrivé en NBA en 2014, Zach LaVine a dû prendre son mal en patience. Il faut dire qu’à Minneapolis ou Chicago, il n’a jamais pu disposer d’un effectif réellement capable de viser le Top 8 de l’Ouest ou de l’Est.

Mais, à bientôt 27 ans (il les aura le 10 mars), l’arrière All-Star en a enfin terminé avec les déceptions collectives. Car, pour la première fois en sept ans et demi de carrière, celui-ci a atteint la barre des 32 victoires sur une seule saison ! Lui qui n’avait jamais fait mieux que 31 succès, en 2016/17 et en 2020/21.

Un nouveau chapitre s’ouvre, aux côtés de DeMar DeRozan

« Je n’ai jamais pris autant de plaisir dans ma carrière », livre l’ancien de UCLA, pour Slam. « Ces deux dernières années, ça a été compliqué pour moi, car j’essayais de continuer de progresser individuellement, tout en faisant tout mon possible pour aider mon équipe à gagner. Mais j’ai l’impression que, dans les médias, si vous êtes un joueur qui brille dans une équipe qui perd, alors vous allez être critiqué pour ça. Ça n’a jamais fait sens pour moi, mais c’est ainsi. Et c’était difficile à encaisser, car tout ce qui compte pour moi, c’est de gagner. »

Leaders de l’Est à l’approche du All-Star Weekend, les Bulls confirment qu’ils ne sont plus une surprise et ils devraient, sauf improbable catastrophe, figurer dans le Top 8 de leur conférence après cinq ans d’absence. Ce qui signifie que Zach LaVine découvrira, quant à lui, pour la toute première fois les playoffs, en avril prochain.

Délaissant enfin cet inélégant costume de joueur en activité totalisant le plus de matchs de saison régulière (454) sans jamais avoir pris part aux playoffs. Un triste statut que le double vainqueur du concours de dunks (2015, 2016) possède devant Buddy Hield (439), Brandon Ingram (350) et De’Aaron Fox (306).

Mais, à la manière d’un Devin Booker, lui aussi collectivement malheureux pendant longtemps et désormais épanoui sur ce plan avec les Suns, Zach LaVine espère maintenant pouvoir entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Un chapitre où la réussite collective sera au rendez-vous, avec Chicago.

« Je veux être un joueur qui gagne », assure le récent médaillé d’or olympique. « Avoir une telle équipe cette année, jouer aussi bien et prendre autant de plaisir, c’est quelque chose que je veux voir perdurer. Nous avons une équipe de chiens, les entraînements sont durs, nous jouons dur en match. Et c’est quelque chose que j’attendais vraiment, car ça n’avait jamais été le cas pour moi, par le passé. »

Le titre comme moteur

Aujourd’hui, dans l’Illinois, la réussite de Zach LaVine dépend de DeMar DeRozan et celle de DeMar DeRozan dépend de Zach LaVine. La constitution de ce duo avait pourtant été critiquée l’été dernier, puisqu’ils étaient nombreux à douter du succès de leur association.

Ce qui a évidemment servi de moteur aux deux joueurs, jusqu’à présent.

« J’utilise beaucoup de choses pour me motiver », confie, à ce propos, le 13e choix de la Draft 2014. « Je ne suis pas celui qui parle le plus dans les médias, car il y a certaines choses dont vous n’avez pas besoin de parler et parce qu’il faut simplement laisser votre jeu parler pour vous. Pour autant, il y a eu des choses de dites quand DeMar [DeRozan] est arrivé. Je sais qui je suis en tant que joueur, mais j’ai entendu certaines critiques dérangeantes sur mon jeu et ma façon de jouer : ‘Zach est un joueur qui fait des stats dans le vide, il ne gagne pas’. Donc je crois que, cette année, nous avons à coeur de faire taire beaucoup de personnes. »

Dans cette conférence Est ouverte mais qui ne manque pas de prétendants aux Finals, les Bulls ont une carte à jouer, même s’ils ne partiront forcément pas favoris contre des équipes plus expérimentées comme les Bucks, les Nets, le Heat ou les Sixers. Pour autant, avec des joueurs comme Nikola Vucevic, Lonzo Ball, Alex Caruso ou encore Ayo Dosunmu pour l’entourer, sans oublier DeMar DeRozan, Zach LaVine (24.9 points, 4.8 rebonds et 4.3 passes de moyenne) veut voir grand, dès cette année, avec Chicago.

« Si vous n’avez pas le titre comme objectif, alors vous vous sous-estimez tout seul », estime celui qui devrait obtenir sa seconde participation au All-Star Game, cette semaine. « Quand je pénètre sur le parquet, je me dis que je suis le meilleur joueur. Voilà l’état d’esprit qu’il faut avoir, parce que vous travaillez pour ça. Ce n’est pas de l’arrogance, mais de la confiance. Donc, si vous ne pensez pas pouvoir gagner tous les matchs que vous disputez, ou si vous ne pensez pas avoir une chance de gagner le titre, alors ça ne sert à rien de jouer. Notre objectif, c’est le titre et nous tâchons de nous construire, en conséquence, des habitudes de champion. »