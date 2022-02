Alvin Gentry défend Julius Randle

Après la facile victoire des Knicks face aux Kings, Julius Randle s’est adressé à la presse. C’est bon signe et l’intérieur All-Star a retrouvé quelques couleurs la nuit dernière avec une performance à 17 points, 9 rebonds et 4 passes. Sur le banc adverse, Alvin Gentry, un coach qu’il connaît bien puisqu’il l’a croisé aux Pelicans.

C’est à La Nouvelle-Orléans que Julius Randle s’est émancipé et a fait décoller sa carrière. Il n’y était resté qu’un an avant de céder aux sirènes de New York, et Alvin Gentry a tenu à la défendre en cette période tourmentée.

« Je pense que c’est un meilleur joueur, et c’était déjà un très bon joueur » estime Alvin Gentry, par rapport à l’époque des Pelicans. « Il était vraiment épatant chez nous. Je pense qu’il maîtrise un peu mieux les choses. En ce moment, il est effectivement un peu en difficulté, mais ce n’est jamais une question d’effort ou quoi que ce soit. »

Pour le coach des Kings, seule son adresse aux tirs est critiquable.

« Il ne shoote pas aussi bien qu’avant, mais il a toujours cette capacité à attaquer le cercle, à dribbler en contre-attaque, et à créer. Il faisait déjà tout ça à la Nouvelle Orléans, mais il le fait bien mieux désormais. C’est un bon gars à coacher car il aime la compétition et n’a pas peur de la confrontation. »

Pour le défendre, Alvin Gentry rappelle aussi qu’il évolue aujourd’hui dans un environnement hautement plus médiatisé. « Évidemment, c’est un peu différent quand on joue dans cette ville. Il faut être costaud dans tous les domaines. C’est quelqu’un de très sensible, mais pour moi, c’est pour le mieux. On avait connu des épisodes comme ça, mais je pense qu’il a le bon état d’esprit. J’ai adoré le coacher et il jouait vraiment bien pour nous. »