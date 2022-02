Josh Giddey, le monsieur double-double chez les rookies

Mené de 18 points en première mi-temps, le Thunder s’est offert une belle bouffée d’oxygène en renversant les Blazers pour finalement s’imposer 98-81. Un succès d’autant plus remarquable que les joueurs de Mark Daigneault vont jouer plusieurs semaines sans leur leader Shai Gilgeous-Alexander.

Pour compenser, en partie, son absence, OKC peut compter sur le culot de Josh Giddey. L’Australien fait moins de parler de lui qu’un Cade Cunningham ou un Scottie Barnes, mais il a déjà été élu meilleur rookie du mois, et il est le meilleur passeur chez les rookies.

On se souvient aussi qu’il est devenu le plus jeune joueur à réaliser un triple-double, et qu’il avait réalisé un double-double sans inscrire le moindre point, et cette nuit, il a justement signé son 11e double-double de la saison avec 14 points et 12 rebonds. Il efface ainsi des tablettes le record de Russell Westbrook pour un rookie d’OKC, et il est le numéro 1 des rookies cette saison, devant Evan Mobley (10 double-double).

Au passage il devient le plus jeune joueur depuis LeBron James à atteindre aussi rapidement les 500 points, 200 rebonds et 200 passes en carrière. Plus précoce qu’un Luka Doncic ou un LaMelo Ball…

C’est dire si l’Australien réussit ses débuts en NBA, et c’est évidemment mieux lorsqu’il y a la victoire au bout. « C’est cool, et les stats sont bonnes, mais pour moi, il n’y a que la victoire qui compte, plus on gagnera des matches, plus que je serai heureux » a-t-il déclaré à propos de son record de franchise pour un rookie.