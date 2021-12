Josh Giddey signe une drôle de performance, quasi unique dans l’histoire de la NBA

Ce n’était arrivé qu’une fois dans l’histoire de la NBA, et c’est dire si c’est une performance très, très, très rare. Cette nuit, Josh Giddey a signé un double-double sans inscrire le moindre point ! Face aux Pelicans, le rookie du Thunder termine avec 10 rebonds et 10 passes, mais aucun point marqué ! Selon les statisticiens de la NBA, ce n’était arrivé qu’une fois dans l’histoire, et c’était l’oeuvre de Norm Van Lier, le 1er janvier 1971.

Cette nuit, Josh Giddey a essayé de marquer, mais il termine à 0 sur 8 aux tirs, et c’est donc par ses passes et ses rebonds qu’il a pesé sur la rencontre.

Meilleur passeur et rebondeur du Thunder cette saison

« Il est incroyable » assure Aaron Wiggins, auteur de son meilleur match en carrière. « J’ai regardé le tableau d’affichage, et j’ai vu qu’il n’avait pas encore inscrit de points alors qu’il en était à neuf rebonds et huit passes… Il est vraiment bon, et peu importe qu’il marque ou pas, il contribue dans tous les secteurs du jeu. C’est vraiment un très grand joueur, et c’est incroyable de penser qu’il n’a que 18 ans alors qu’il est déjà aussi bon. »

Meilleur passeur et rebondeur du Thunder cette saison, l’Australien avait reçu avant le début du match son trophée de meilleur rookie des mois d’octobre et novembre, et il continue de faire la fierté de son coach.

« Au milieu des hauts et des bas d’une compétition de 82 matchs, il faut être capable de trouver une certaine régularité et de s’appuyer d’abord sur ce qu’on peut contrôler chaque soir, et c’est ce qu’il fait » a expliqué Mark Daigneault. « Il était frustré par ses tirs, et personne ne peut lui en vouloir, mais à un moment donné, il faut passer outre au lieu de vous perdre, et j’ai trouvé il avait fait du bon travail pour nous aider à finir la rencontre. »