Bones Hyland a retrouvé des sensations

Depuis plus d’une semaine, les apparitions de Bones Hyland durant les matches de Denver se faisaient rares. Le rookie a en effet traversé une coute période de turbulences, qui lui a valu deux « DNP » face aux Pistons et aux Nets, et deux temps de jeu anecdotiques, à 12 et 6 minutes, face aux Grizzlies et aux Pistons une deuxième fois.

« Il ne se sentait pas très bien physiquement, il était un peu malade, donc c’est en partie l’explication » affirmait Mike Malone en cours de semaine dernière. « L’autre aspect, c’est que j’essaye de trouver la bonne combinaison des gars qui vont nous donner des efforts réguliers et consistants. Notre groupe a connu des difficultés, et je ne vise pas un joueur en particulier, certainement pas Bones. C’est une irrégularité collective, en commençant par moi. Mais j’en ai parlé avec Bones, j’essaye de le garder en confiance. »

Depuis, la situation semble s’être améliorée puisque l’ancien joueur de VCU a retrouvé un temps de jeu proche de sa moyenne sur la saison (17.5 minutes). D’abord 24 minutes (pour 6 points, 3 rebonds et 4 passes) dans le succès face aux Pelicans vendredi, puis 17 minutes à l’occasion de l’écrasante victoire de Denver sur le parquet de Milwaukee.

Le rookie a d’ailleurs bien participé récital collectif des Nuggets : en sortie de banc, il a compilé 13 points (4/9), 5 rebonds, 6 passes et 1 interception et a brillé dans le rôle du meneur remplaçant, derrière Monte Morris.

« Il a été vocal, il a organisé le jeu » notait Mike Malone. « C’est un Bones Hyland plus mature que j’observe dernièrement. Je suis fier de lui. Il a joué avec un très bon rythme, il a créé du jeu, a pris des bons tirs, s’est battu sur chaque possession. C’est ce qu’on veut voir de la part d’un jeune comme lui, qui a tant de potentiel. »

L’intéressé, toujours très jovial et doté d’une confiance en lui à toute épreuve, appréciait d’avoir enfilé ce rôle de créateur pour les remplaçants.

« Quand le ballon est dans mes mains, j’ai toujours le sentiment que nous sommes en bonne posture. » Le mot de la fin revenait à Nikola Jokic, séduit par les progrès observés chez son jeune coéquipier, particulièrement dans le « playmaking ». « Il commence à réfléchir différemment » livrait le « Joker ». « Il continue d’apprendre. »