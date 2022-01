Nikola Jokic et les Nuggets en démonstration à Milwaukee : + 36 !

À la moitié du premier quart-temps, les dix titulaires ont déjà tous marqué et Denver compte une très courte avance (14-12). Le reste du quart-temps est tout aussi plaisant et équilibré, et on en retient plusieurs choses : les Bucks dominent sous les panneaux (18 points dans la raquette), ce qui est logique quand on a Giannis Antetokounmpo dans ses rangs, les Nuggets sont déjà adroits de loin (6/14), et surtout Nikola Jokic est déjà monumental après 12 minutes (6 points, 4 rebonds, 8 passes et 3 interceptions !).

À l’entame du second quart-temps, les Nuggets mènent de 3 petits points et stabilisent cette avance pendant plusieurs minutes grâce à l’apport de leur banc, Bones Hyland, Bryn Forbes et JaMychal Green en tête.

Après 6 minutes dans ce deuxième acte, Giannis est déjà à 14 points et compense le manque de justesse des Bucks, coupables de 9 pertes de balles. Les Nuggets font un premier break et passent à +10 (52-42) après qu’Aaron Gordon plante deux tirs primés consécutifs. Les Bucks passent le reste du quart-temps à courir derrière le score et rejoignent les vestiaires à -8 (65-57). Le « Greek Freak » surnage avec 22 points à 7/10, tandis que le « Joker » noircit la feuille (9 points, 5 rebonds, 9 passes et 3 interceptions).

+22 dans le troisième quart-temps

Globalement en difficulté en première mi-temps, les Bucks craquent complètement dans le troisième quart-temps. Les Nuggets prennent feu et atomisent leur défense : 38 points en 12 minutes (16/20), dont 10 pour le seul Aaron Gordon, 17 tirs primés marqués (sur 33 tentatives) et un Nikola Jokic à un rebond du triple-double (18 points, 9 rebonds et 15 passes). Le verrou de la défense des Bucks a sauté et l’écart passe à +22 (103-81) à la fin du troisième quart-temps.

Les Bucks ne sont pas au bout de leur peine puisqu’à l’entame du dernier quart-temps, les Nuggets passent à +26 après deux tirs à 3-points d’Austin Rivers. Les titulaires de Denver et Milwaukee ne restent que quelques minutes sur le terrain avant de rejoindre le banc pour de bon et le reste de la rencontre relève du « garbage time ». Les remplaçants des deux équipes terminent le match, et même dans cette configuration, les Bucks sont écrasés dans les grandes largeurs : l’écart final est de +36 (136-100) !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 39 passes pour Denver ! Les Nuggets ont livré une prestation offensive de très, très grande qualité. Nikola Jokic en tête (15 passes), les hommes de Mike Malone ont constamment fait les bons choix en attaque et les Bucks se sont rapidement retrouvés sans solution.

– Un déluge de tirs extérieurs. Les Nuggets ont marqué 23 tirs à 3-points (sur 43 tentatives, soit 53.5% de réussite). Combiné aux 39 passes décisives, ce barrage de tirs extérieurs des Nuggets a résulté sur un total énorme de 136 points marqués au buzzer final. C’est la 7e fois d’affilée que Denver dépasse les 110 points, la plus longue série active dans la ligue.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Le MVP en titre a écœuré les Bucks : en 28 minutes seulement, il compile 18 points, 9 rebonds, 15 passes et 3 interceptions. Le tout en ne ratant que deux tirs (7/9) ! Le Serbe est exceptionnel cette saison et s’affiche comme un candidat particulièrement crédible à sa propre succession.

✅ Les meneurs des Nuggets. 18 points et 7 passes à 7/8 aux tirs pour Monte Morris, 13 points, 5 rebonds et 6 passes à 4/9 aux tirs pour sa doublure, le rookie Bones Hyland. Les deux meneurs ont brillé, à la fois par leur adresse derrière l’arc que par la faculté à trouver des solutions faciles près du panier.

✅ Aaron Gordon. L’ailier-fort a été le meilleur marqueur des Nuggets avec 24 points à 10/17, dont un 4/8 à 3-points. Souvent oublié dans les « corners », il a profité du fait que Nikola Jokic monopolise l’attention de la défense des Bucks pour punir derrière l’arc.

✅ Giannis Antetokounmpo. Les Bucks ont très mal joué mais le Grec a tout de même surnagé dans le naufrage collectif de son escouade : 29 points et 9 rebonds en 30 minutes. Un match qui laisserait presque perplexe tant le « Greek Freak » banalise l’exceptionnel cette saison.

⛔️ L’attaque des Bucks : 10/30 à 3-points, 15 pertes de balles et « seulement » 23 passes décisives. Les Bucks ont affiché un bien triste visage en attaque, à l’image d’un Khris Middleton qui n’a su faire mieux que 9 points à 4/8. C’était une soirée sans pour la troupe du Wisconsin, tombée face à une équipe de Denver cohérente défensivement et possédée offensivement.

LA SUITE

Milwaukee (31-21) : réception des Wizards mardi

Denver (28-21) : déplacement à Minneapolis mardi