Derrick Rose espère revenir après le All-Star Game

Quand il a été opéré de la cheville droite, le 22 décembre, Derrick Rose savait qu’il serait absent au moins huit semaines. Plus de cinq semaines après être passé sur le billard, le meneur de jeu des Knicks est dans les temps.

Néanmoins, il ne devrait pas revenir avant les deux mois annoncés. « Un peu après le All-Star Game », estime-t-il au New York Post, alors que les Knicks reprendront le 25 février au Madison Square Garden contre le Heat.

Le MVP 2011 a d’ailleurs expliqué à quel point cette opération, qui a permis de retirer une excroissance osseuse, fut une libération pour lui. Il fut en effet gêné de longues semaines par son articulation puisqu’il date ses premières douleurs d’un match à Chicago, le 21 novembre, soit un mois avant de se faire opérer.

« Je me suis senti soulagé après l’opération, vraiment », raconte-t-il. « J’ai tenté de passer outre la douleur, mais quand j’étais sur le parquet, j’y pensais tout le temps. J’ai tout essayé, en « strappant » ma cheville pour les matches, même après parce que j’avais extrêmement mal. Donc, face à ça, il a fallu que j’arrête de jouer. C’était le moment. Je n’avais jamais ressenti une telle douleur. »

Derrick Rose a ensuite entamé la rééducation. Un processus toujours trop long pour les sportifs, mais que connaît bien l’ancienne star de Chicago.

« C’est long, j’ai encore des cicatrices. Mais j’ai pu retirer ma chaussure de protection et ça fait du bien de ne plus dormir avec. Après, c’est chiant, mais j’étais préparé pour ça. J’ai rapidement adopté cet état d’esprit. C’est ma cinquième ou sixième rééducation, je ne peux pas me plaindre ou en faire des tonnes. Je dois le faire, c’est tout. »