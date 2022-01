L’altruisme de Nikola Jokic déteint sur ses coéquipiers

Les Nuggets ont signé sans doute leur plus belle performance de la saison cette nuit. Et ce n’était pas n’importe où puisqu’ils se sont imposés de 36 points sur le parquet des champions NBA : 136-100 !

Face à Giannis Antetokoumpo et ses coéquipiers, Nikola Jokic a montré la voie en premier quart-temps avec déjà 6 points, 4 rebonds, 8 passes et 3 interceptions ! Puis il a enfoncé le clou en 3e quart-temps pour atteindre 18 points, 9 rebonds et 15 passes en seulement 28 minutes. Les Bucks sont déjà dans les choux, et Mike Malone laissera son joueur vedette sur le banc jusqu’à la fin. Tant pis pour le triple-double.

« Il nous a disséqués » résume Jrue Holiday à propos de la prestation du MVP 2021. C’est la 5e victoire de suite des Nuggets, et malgré les absences de Jamal Murray et Michael Porter Jr, l’équipe produit son meilleur basket avec du mouvement, des passes et bien sûr de l’adresse.

« C’est une victoire d’équipe. Notre circulation de la balle a été fantastique » souligne Mike Malone en conférence de presse. Et quand on lui pointe du doigt les 39 passes décisives, il ajoute : « C’est notre identité. C’est ce que nous sommes. Ce que je retiens, ce sont les 20 passes en seconde mi-temps pour seulement trois balles perdues. »

« Nikola se met en route en faisant des passes. Il ne trouve pas son rythme en marquant des points »

Auteur de 15 passes, son plus gros total de la saison, Nikola Jokic déteint sur ses coéquipiers. « Vous savez, on dit qu’un panier rend une personne heureuse, alors qu’une passe rend deux personnes heureuses » répond le Serbe à propos de sa préférence pour les passes. « Ce soir, c’était super, mais c’est parce qu’on a mis beaucoup de nos tirs. C’est toujours plus facile quand on met ses tirs… Le plus important, c’est d’essayer de continuer à jouer ce type de basket. C’est d’abord un effort collectif et complet. »

Côté Bucks, Mike Budenholzer a clairement loupé son plan anti-Jokic. Il avait ainsi choisi de lui coller Jrue Holiday sur le dos, et de l’empêcher de se retourner ou d’aller vers la raquette lorsqu’il recevait la balle au poste bas. Pour Giannis Antetokounmpo, il faut au contraire forcer à Jokic à marquer des points, et l’isoler de ses coéquipiers.

« Au final, on leur a plus ou moins offert la possibilité de faire ce qu’ils avaient envie, et c’était que tous leurs joueurs soient impliqués » regrette le « Greek Freak ». « Nikola se met en route en faisant des passes. Il ne trouve pas son rythme en marquant des points. Personnellement, je pense qu’on aurait dû le forcer à faire du un-contre-un toute la soirée, et que chacun ait à coeur de défendre sur son propre joueur. On ne l’a pas fait. »

À regarder la rencontre, ce qui fait vraiment la différence, c’est le rythme. Les Nuggets avaient toujours un temps d’avance, et les shooteurs recevaient la balle dans les meilleures conditions. Toujours en retard sur les rotations, les Bucks ont été piégés par l’anticipation de Nikola Jokic et ses coéquipiers, mais aussi leurs mouvements. Le jeu sans ballon a permis à un joueur comme Aaron Gordon de toujours se placer au mieux par rapport à ses coéquipiers. Le reste, c’est de la lecture de jeu, et de l’intelligence, deux des qualités premières de Nikola Jokic.