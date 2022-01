Les Pistons surprennent les Cavaliers

Il reste cinq minutes au chrono. Après une passe de Killian Hayes, Isaiah Stewart marque sous le cercle et donne aux Pistons leur premier avantage depuis le début de la rencontre.

Sur son banc, JB Bickerstaff fait la moue, et sent que son équipe perd pied. Les Cavaliers subissent la belle défense de Detroit et ils ne trouvent plus de positions faciles en attaque. La bande de Dwayne Casey a la bave aux lèvres, et Cade Cunningham le prouve en allant arracher un rebond offensif qu’il transforme en panier à 3-points (102-98). Déchaîné, le premier choix de la Draft en remet une couche, et les Pistons signent un 20-2 pour prendre le large à deux minutes de la fin (109-100).

La Little Caesar’s Arena est en fusion, et les jeunes Pistons mettent une envie folle, et ils ne vont rien lâcher pour finalement s’imposer 115-105. Killian Hayes peut jeter le ballon dans les tribunes au buzzer, ses Pistons ont réussi le hold-up parfait devant un public conquis.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une entame catastrophique. Les Pistons semblaient encore avoir la tête à leur brunch du dimanche, et ils ont traversé les premières minutes du match comme des fantômes. Résultat : un 15-0 pour Cleveland qui déroule son basket. Après quatre minutes, Dwane Casey avait déjà utilisé tous ses temps-morts du premier quart-temps…

– Frank Jackson, l’étincelle. L’ancien arrière des Pelicans est connu pour être « feu follet » par séquence, mais il a tiré pleinement profit de son temps de jeu pour relancer ses coéquipiers en première période. Avec 17 points (dont 3/4 à trois points), il a mis le bleu de chauffe et a donné le ton pour les siens en attaque. Jouant juste, sans forcer, très solide pour une équipe souvent en cruel manque de scoreur.

– Sept dernières minutes parfaites ! La belle intensité défensive des Pistons a payé, et au milieu du dernier quart-temps, les Pistons passent enfin devant. S’en suivra une belle vague offensive : 26-7 lors des sept dernières minutes. Le collectif des Pistons a rarement été aussi bien huilé cette saison !

TOPS/FLOPS

✅ Saddiq Bey. L’ancien de Villanova est toujours aussi percutant en attaque, et l’a démontré une nouvelle fois ce soir. Propre dans ses pourcentages (11/20 aux tirs, pour 31 points), Saddiq Bey a eu très peu de déchets dans son jeu, avec seulement une balle perdue. Le parfait complément de Cade Cunningham.

✅⛔ Cade Cunningham. Le numéro 1 de la Draft 2021 a beaucoup vendangé (6/21 aux tirs !) mais il signe tout de même un triple-double (19 points, 10 passes, 10 rebonds), son second de la saison. Le rookie a aussi planté deux tirs à 3-points dans le « money time », et a fait preuve d’une envie débordante en défense, en volant deux ballons à Rajon Rondo, l’un des vétérans « pickpocket » de la ligue.

⛔Rajon Rondo. Appelé à donner un coup de main à Darius Garland, il aura été médiocre ce soir dans le Michigan. Il n’a pas réussi à guider la seconde unité, mais a aussi tenté des choses peu habituelles lors du « money time », comme ces deux tirs à 3-points alors qu’il avait Cunningham sur le dos. Résultat : deux grosses briques.

LA SUITE

Detroit (12-37) : toujours à la Little Caesar’s Arena pour affronter mardi les Pelicans.

Cavaliers (30-20) : retour à la maison avec un back-to-back face à ces mêmes Pelicans.