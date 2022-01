Les Clippers douchent les Hornets au Spectrum Center

Vainqueurs des Lakers à domicile vendredi soir, les Hornets n’ont pas réussi le « doublé californien » face à de vaillants Clippers ce dimanche, emmenés par le quatuor Jackson-Kennard-Boston Jr-Morris.

Après un premier quart-temps équilibré dans lequel chaque équipe a eu son temps fort (25-24), les Clippers ont pris la main grâce à la maîtrise de Serge Ibaka près du cercle, l’adresse extérieure de Reggie Jackson et le « hangtime » de Brandon Boston Jr, auteur d’un gros dunk ligne de fond puis d’un 3-points pour porter la marque à 42-33.

Le coup de chaud de PJ Washington et l’apport du tandem Rozier-Bridges a permis aux locaux de rester dans le coup, même si LA a tenu bon jusqu’à la pause, s’en remettant à Marcus Morris par trois fois pour rentrer au vestiaire à +4 (47-51).

LaMelo Ball a essayé d’inverser le rapport de force dans le troisième quart temps. Le meneur a pris le match à son compte, s’illustrant à la passe ou à la finition, possession après possession, pour redonner l’avantage aux siens en milieu de période (67-66). Mais les Clippers n’ont pas tremblé.

Les missiles de Reggie Jackson et Luke Kennard accompagnés du dunk de Brandon Boston et de l’ultime layup d’Amir Coffey plaçaient même les Californiens en position préférentielle à 12 minutes du terme (76-84). Mieux, les Clippers ont débuté le dernier acte par un 9-2 conclu par un nouveau dunk rageur de Brandon Boston Jr. (78-93).

Cette fois, le retour précipité de LaMelo Ball, accompagné de ses quelques coups d’éclat, n’a rien changé. Brandon Boston Jr s’est alors fait plaisir à plusieurs reprises en transition pour sceller le large succès des siens (90-115).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Clippers, bête noire des Hornets. Toujours aussi rigoureux dans ce contexte compliqué pour eux cette saison, les Clippers ont poursuivi leur belle série face à Charlotte puisqu’ils en sont désormais à huit succès de rang. Les Hornets n’ont en effet plus gagné face à la deuxième franchise de Los Angeles depuis le 19 novembre 2017, lorsque Nicolas Batum évoluait encore sous les couleurs de Charlotte !

– Les Hornets pris au piège. En panne d’adresse (8/34 à 3-points) à l’image du 0/6 derrière l’arc de Miles Bridges, les Hornets n’ont jamais pu générer d’alternance et n’ont ainsi jamais pu rentrer dans leur match. En manque de rythme, ils se sont même retrouvés pris à leur propre piège dans le dernier acte lorsque les Clippers ont pu asseoir leur succès à grands coups de contre-attaque. Un match à oublier.

TOPS/FLOPS

✅ Reggie Jackson. Des paniers importants, notamment pour relancer les Clippers en fin de troisième quart-temps, et une prestation complète à l’arrivée puisqu’il termine meilleur (co)marqueur de son équipe avec 19 unités (à 8/13 au tir, 3/4 à 3-points) et 5 passes décisives en 27 minutes.

✅ Brandon Boston Jr. Le rookie a été le parfait « energizer » en sortie de banc et terminerait presque en facteur X de ce match. Principalement en contre-attaque, l’arrière bondissant s’est fait plaisir sans négliger le spectacle ni l’efficacité (19 points à 8/14 en 22 minutes).

⛔ Terry Rozier. On a vu Miles Bridges, on a vu LaMelo Ball essayer d’inverser la tendance. Terry Rozier s’est quant à lui montré trop discret. Les Hornets en attendent forcément plus de sa part que ses 10 points à 4/14 au tir et ses 3 passes décisives en 40 minutes.

LA SUITE

Charlotte (28-23) : les Hornets ne rejoueront que mercredi, en déplacement à Boston

LA Clippers (26-26) : les Californiens enchaînent ce lundi à Indiana