Hype X Basket USA | Que faire de John Wall et de Ben Simmons ?

Les semaines et les mois passent, et il n’y a toujours aucune éclaircie dans le ciel de Philadelphie où Ben Simmons est toujours à l’écart du groupe. Même ciel gris du côté de Houston où John Wall est payé plus de 40 millions de dollars à ne pas jouer.

Au final, lequel des deux a le plus de chances de voir les terrains cette année ?

Cette semaine, on en profite aussi pour distribuer nos trophées de la mi-saison, et on évoque le cas John Stockton, dont l’attitude et les propos contre la politique sanitaire aux Etats-Unis ont poussé les dirigeants de Gonzaga à lui interdire l’entrée de la salle.

Bonne écoute !