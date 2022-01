Pour Kyrie Irving, les Nets ne peuvent pas se permettre d’être « fragiles »

Sans James Harden, ni Kevin Durant, les Nets ne partaient pas favoris sur le parquet des Warriors. Grâce au talent de Kyrie Irving, les New-yorkais sont tout de même parvenus à s’offrir une chance de s’imposer face à la deuxième meilleure équipe de la ligue. De cette courte défaite, le meneur tire ainsi plusieurs enseignements.

« Que l’on a besoin de tout le monde, de tout le monde, on a besoin d’un gros effort de chacun, répète-t-il à l’issue du match. On ne peut évidemment pas compenser la production de James en son absence. On fait de notre mieux pour apporter les 30 points, 10 rebonds et 10 passes décisives dont il est capable chaque soir (ndlr : il tourne à 23 points, 10 rebonds et 8 rebonds). Mais l’effort de chacun doit être à un certain niveau. »

Son message est visiblement destiné à ses coéquipiers car cette nuit, il a tenu son rang avec ses 32 points, 7 rebonds et 7 passes. Derrière lui, seuls Patty Mills (24 points) et James Johnson (14) ont dépassé la barre symbolique des dix points.

« Si on ne joue pas comme ça, si on n’a pas l’air d’une équipe qui a cette identité, en jouant à un niveau élevé des deux côtés du parquet, en particulier en défense, nous ne sommes pas nous-mêmes. On doit se présenter sur le terrain en étant l’agresseur, surtout contre les grandes équipes de cette ligue », réclame Kyrie Irving.

Calendrier costaud

Ses doléances sont d’autant plus importantes aujourd’hui que Brooklyn vient de perdre son quatrième match de suite. Une première cette saison. Le meneur rappelle que ce n’est pas la première fois que Steve Nash, James Harden ou lui connaissent une telle dynamique depuis le début de leur carrière.

« Beaucoup d’entre nous ont déjà perdu des matchs d’affilée. Ce que j’ai appris, et je pense que d’autres gars peuvent faire écho à ce sentiment, c’est qu’on ne peut pas être fragiles. Les gens vont s’en prendre à nous, personne n’aura pitié de nous selon la présence de tel joueur dans le cinq, ou pas. »

Il n’empêche que ces absences répétées, lot de toutes les équipes de la ligue cette saison en raison du contexte sanitaire, pénalisent largement une équipe de Brooklyn (29 victoires – 20 défaites) reléguée à une modeste 6e place à l’Est.

Alors qu’ils doivent jouer tous les matches à domicile sans Kyrie Irving et que Kevin Durant ne reviendra que dans un mois, les Nets ne sont pas aidés par leur calendrier pour rebondir. Après ce déplacement en Californie, Brooklyn a rendez-vous chez les finalistes en titre, et meilleure équipe de la ligue, les Suns, mardi. Kyrie Irving espère que son équipe va tirer des « leçons » de cette défaite face aux Warriors pour briller dans l’Arizona. « Ce n’est pas le moment d’être fragile », répète-t-il. Après les Suns, ils enchaînent en « back-to-back » à Sacramento, puis se déplacent dans l’Utah et à Denver. Grosse semaine en perspective.