Le MVP de la nuit | L’insoutenable irrégularité de Jayson Tatum

Peut-être que cette saison, il n’y a pas plus frustrant que Jayson Tatum. C’est ce que doivent penser les fans des Celtics qui vivent une saison en forme de montagnes russes au rythme des coups de chaud et des flops de la star de Boston.

Face aux Wizards, il plante 51 points, puis enchaîne avec une perf’ à 36 points face aux Kings, et les Celtics survolent les débats. Derrière, il signe un vilain 5 sur 17 aux tirs, et les Celtics s’inclinent vendredi à Atlanta. Cette nuit, à la Nouvelle Orléans, il retrouve sa patte avec 38 points à 17 sur 26 aux tirs, et Boston retrouve la sourire pour s’imposer 107-97.

C’est tout simplement sa meilleure performance aux tirs de la saison, à 65%, et il l’agrémente de 8 rebonds, 7 passes et 3 interceptions. Seul son 4 sur 13 à 3-points fait tâche, même s’il met un tir primé important dans le « money time », mais il signe surtout un 13 sur 13 à 3-points avec un mix de finitions au cercle et de shoots à mi-distance.

Une question de rythme

« Je pense que c’est juste une question de rythme » explique-t-il à propos de la performance de cette nuit. « On est une équipe différente quand on joue en rythme. On fait plus de passes, la balle rebondit d’un joueur à un autre, et il suffit alors de mettre ses tirs. Tout ne sera pas parfait, on va manquer des tirs, mais tant qu’on sera attentif au fait de jouer ensemble et de jouer juste, cela arrivera plus souvent. »

Pour donner du rythme, il peut compter sur Marcus Smart, qui s’est auto-proclamé meneur de l’équipe, et qui distribue 12 passes cette nuit. A ses côtés, Jaylen Brown est aussi dans un bon soir avec 31 points. Quand les « Jay’s » plantent chacun 30 points et plus, les Celtics sont invaincus cette saison.

« Quand ils marquent des paniers faciles et qu’ils sont en rythme, ils explosent » résume Marcus Smart. « Les servir quand ils courent ne peut que nous être utile. »

Même discours chez le coach des Celtics. « On sait évidemment combien c’est plus dur de nous battre quand les deux tournent à plein régime » reconnaît Ime Udoka. « Ils shootent évidemment mieux, ils agressent mieux la défense, et ils créent du jeu. C’est ce qu’on attend d’eux. Cela n’arrive pas toujours, mais quand c’est le cas, on est vraiment une bonne équipe. »

Pour Tatum, c’est juste une question de confiance, et elle s’acquiert en début de match. « On a réalisé des stops tôt dans le match, et cela simplifie les choses. On ressort la balle, on court sur transition, et on obtient des paniers faciles. On met la pression sur la défense, et en tant que scoreur, vous savez qu’en mettant un lay-up ou un shoot ouvert, vous vous sentez bien mieux. Vous savez aussi que tout le reste devient un peu plus facile ».

Ne pas se relâcher avant la coupure du All-Star Game

Grâce à cette victoire, les Celtics affichent un bilan positif (26v-25d), et il faut enchaîner pour accrocher le bon wagon. La 8e place, détenue par les Raptors, est à une petite victoire, et il ne faut pas se relâcher. Or le All-Star Break arrive, et Tatum se souvient que les joueurs, naturellement, pensent à cette semaine de « vacances ».

« Je me souviens, lors de ma première saison, on était premiers, et on avait perdu trois ou quatre matches de suite juste avant la coupure du All-Star Game » raconte-t-il. « Je me souviens clairement des joueurs qui parlaient de la coupure et du fait de passer du temps en famille, et que c’était mérité. Je pense qu’il faut l’avoir en tête, et se dire qu’on n’est pas la seule équipe fatiguée. On doit rester concentrés et insister. Et ensuite, on pourra prendre du temps et se relâcher. »