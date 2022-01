Davantage passeur, Nickeil Alexander-Walker retrouve des couleurs

Durant les dix premiers matches des Pelicans après le passage à la nouvelle année, Nickeil Alexander-Walker n’a dépassé la barre des dix points qu’à quatre reprises. Et sur ces quatre matches en question, il n’a pas atteint une seule fois les 50% de réussite aux tirs. Après une première partie de saison satisfaisante (13.8 points en 32 matches en 2021), l’arrière canadien a légèrement accusé le coup durant le premier mois de 2022.

Mais heureusement pour les Pelicans, le cousin de Shai Gilgeous-Alexander semble enfin de retour à son niveau de début de saison depuis quelques jours. Sur ses trois dernières sorties, « NAW » a inscrit 63 points, dont une pointe à 31 points (11/22), 4 rebonds et 5 passes mardi face aux 76ers.

« Nickeil a été bon. Il a pris des bons tirs » notait son coach Willie Green après la défaite 107-117 face à Philadelphie. « Et il a impliqué ses coéquipiers. Il a été agressif, il est capable de produire des matches comme celui-ci, et ce soir nous avions besoin de son scoring. »

Un « playmaking » en progrès

« Il commence à mieux comprendre le jeu, lentement mais sûrement. C’est ce qui est chouette avec Nickeil : quand il prend les intervalles, il commence à mieux comprendre les réactions des défenses, qui se referment sur lui car il est un de nos meilleurs joueurs sur les ‘drives’. » ajoutait Willie Green. « Il trouve ses coéquipiers dans les corners, nous voulons que nos gars continuent de prendre des bons tirs. Il fait un bon travail. »

Le coach évoque à juste titre les prises de décision du Canadien : si les 63 points en cumulé sur les trois derniers matches sont rassurants, les 15 passes distribuées le sont peut-être encore plus. Car le joueur a toujours été un scoreur. Mais c’est bien le développement de son « playmaking » qui va lui permettre de franchir un cap.

Surtout que cette saison, Nickeil Alexander-Walker n’est pas particulièrement efficace aux tirs : d’après The Athletic, sur tous les tirs que le joueur a pris cette saison, 60% sont des « jumpshots ». Et sur ce type de tir en particulier, il affiche un faible 29.8% de réussite. Ce qui fait de lui, parmi les 77 joueurs ayant pris plus de 250 tirs en suspension cette saison, le seul à ne pas dépasser la barre des 30% de réussite…

Pour rester efficac, même quand son tir ne répond pas, le jeune Pelican doit donc trouver des solutions alternatives. Faire davantage de passes en est une.

« Je fais en sorte de ne pas réfléchir à l’avance, je laisse le jeu venir à moi et je choisis la bonne lecture en fonction. Je reste agressif » résumait-il. « Je pense, et tout le monde ici le confirmera, que je suis à mon meilleur niveau quand je suis libéré mentalement. C’est la clé pour moi : ne rien pré-déterminer. Juste me faire confiance. »