Les Wizards suspendent l’un de leurs jeunes

Début de carrière compliqué pour le jeune Isaiah Todd. Sélectionné à la 31e place de la dernière Draft, le rookie est suspendu un match, sans salaire, pour « conduite préjudiciable à l’équipe », ont annoncé les Wizards.

Il purgera cette suspension, dont le motif exact n’est pas connu, avec l’équipe G-League Capital City Go-Go, avec qui il passe le plus clair de son temps cette saison. L’ailier fort s’est en effet contenté de neuf courtes apparitions avec les Wizards jusqu’ici, pour un total de 35 minutes jouées. Davantage utilisé à l’étage inférieur, il tourne à 14 points et 5 rebonds de moyenne en 30 minutes de temps de jeu.

D’abord drafté par les Bucks, il avait été transféré à plusieurs reprises durant l’été 2021 avant d’atterrir dans la capitale. Il avait décroché un contrat de 7 millions de dollars s’étalant sur quatre ans, dont la quatrième en option.

On rappelle que la saison passée, il évoluait aux côtés de Jalen Green et de Jonathan Kuminga au sein du Ignite, l’équipe de G-League chargée de développer les lycéens qui ne souhaitaient pas passer par la case NCAA avant de rejoindre la NBA. Il tournait alors à plus de 12 points et 5 rebonds de moyenne.