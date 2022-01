Les accolades de Gregg Popovich et des joueurs des Spurs avec DeMar DeRozan, ancien de la maison tout juste auréolé d’une 5e participation au All-Star Game, ont été d’autant plus chaleureuses. En pleine reconstruction, San Antonio a tout de même réussi de jolis coups cette année, et cette victoire face aux Bulls en est un de plus.

Distancés au classement, les Texans pourront se consoler en appréciant l’évolution de Dejounte Murray cette saison, nouveau leader d’une formation habituée à côtoyer les sommets depuis plus de 25 ans.

En plus d’avoir franchi un cap cette saison, il symbolise plutôt bien l’esprit des Spurs qui prône avant tout la force du collectif. Cette nuit, au delà de ses 29 points, il a encore délivré 12 passes décisives, près d’un tiers des offrandes de son équipe, une nouvelle performance qu’il a presque banalisé cette année.

« On a beaucoup de joueurs qui ont bien joué. C’est ce qu’il faut pour gagner. On n’a pas de « go-to-guy » à proprement parler. On doit le faire ensemble, en équipe. On finit avec 35 passes décisives, ça en dit long sur notre jeu offensif. On se doit de jouer comme ça », a souligné Gregg Popovich après la rencontre.

« C’est notre roc, c’est la tête du serpent »



Le meneur a encore délivré une « masterclass » cette nuit en échouant à un rebond d’un triple-double, son standard sur cet exercice 2021/22. En bon chef d’orchestre, Dejounte Murray a d’abord tâché de mettre ses coéquipiers en confiance en attaque avant de prendre sa part en scorant trois paniers de suite.

Toujours le pied sur l’accélérateur pour rester au contact de Chicago, il s’est démultiplié entre ses passes décisives et ses tirs, jusqu’à ce passage fulgurant à l’entrée du « money-time » marqué par son drive devant Nikola Vucevic et son caviar pour le 3-points de Keldon Johnson.

Il s’est ensuite fendu de deux floaters à la Tony Parker pour finir le travail et terminer cette belle soirée en apothéose (131-122). Auteur d’un match plein, Dejounte Murray n’en finit plus d’impressionner.

« C’est notre roc, c’est la tête du serpent. Il va nous guider dans la plupart des matchs, surtout en fin de match. Il l’a encore fait ce soir », a conclu son coéquipier Jakob Poeltl.