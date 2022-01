Steve Kerr à propos d’Andrew Wiggins : « Je ne peux pas être plus heureux »

C’est au sortir de sa sieste qu’Andrew Wiggins a appris, par sa compagne, qu’il était sélectionné directement pour le All-Star Game. Huit ans après sa Draft, l’ancienne star des lycéens décroche sa première étoile, et tous les Warriors étaient fous de joie pour lui. A commencer par Steve Kerr.

« C’est l’un des moments dont je suis le plus fier comme entraîneur car j’ai vu ce que Wiggs a réalisé depuis qu’il est arrivé ici il y a deux ans », a déclaré Steve Kerr. « Le chemin qu’il a parcouru a parfois été semé d’embûches, et quand je vois à quel point il a travaillé dur et que tout ce travail est récompensé, je ne peux pas être plus heureux pour lui. Toute la franchise rayonne en ce moment grâce à ce que Wiggs représente pour nous, mais surtout grâce à la façon dont il se comporte chaque jour. C’est un type formidable, il le mérite et nous sommes tous ravis pour lui. »

Le profil idéal pour compenser en partie les pertes de Thompson, Durant et Iguodala

Devenu l’un des meilleurs « two-way player » de la NBA, Wiggins s’est épanoui dans le collectif des Warriors, et il n’a jamais été aussi adroit dans sa carrière au point même d’être le shooteur à 3-points de l’équipe !

« Ce que nous avions envisagé, c’est que Wiggs remplacerait une partie de l’envergure et des qualités athlétiques que nous avions perdus sur les extérieurs entre la blessure de Klay [Thompson], la retraite de Shaun Livingston, le départ [de Kevin Durant], le départ [d’Andre Iguodala]… Nous avions perdu tellement de défense et de taille sur l’aile, et Wiggs correspondait au profil recherché ».

« Il a mérité non seulement la place de All-Star mais aussi le poste qu’il occupe dans notre équipe »

Quand Wiggins arrive, en échange de D’Angelo Russell, il n’est pas au mieux mentalement. La star des lycéens est considéré comme un joueur surcoté, peu impliqué par la défense, et sans leadership. Mais Golden State, l’environnement va tout changer.

« Nous pensions qu’il était encore jeune, qu’il pouvait s’intégrer dans notre système » poursuit Kerr. « Avec le temps, il jouerait avec Steph et Klay et s’adapterait à certaines choses que nous faisions. Il ajouterait aussi certaines choses que nous n’avions pas : sa capacité à pénétrer, sa capacité à aller au cercle. Nous avions besoin de cela aussi. Je pense que c’est surtout parce que Wiggs bosse tous les jours et qu’il a mérité non seulement la place de All-Star mais aussi le poste qu’il occupe dans notre équipe, à savoir celui de défenseur numéro 1, tout en étant un rouage essentiel en attaque. »

Wiggins reconnaît que le fait de jouer pour Steve Kerr, aux côtés des « Splash Brothers », lui a permis de franchir un cap.

« C’est unique ! La NBA n’a jamais eu des shooteurs comme eux. Jouer à leurs côtés, c’est du bonheur. On ne sait jamais ce qu’il va se passer, on ne sait jamais quels shoots de dingue ils vont mettre » conclut Wiggins, avant d’évoquer sa sélection : « Cela compte plus que tout au monde. Cela a toujours été un de mes objectifs, et je me suis donné à fond pour me donner une chance d’être All-Star. Je n’ai jamais pris ça comme un acquis. »