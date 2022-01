Les Lakers signent Stanley Johnson pour deux ans

Comme Bismack Biyombo du côté des Suns, Stanley Johnson est l’un des grands gagnants de cette période mouvementée liée au Covid puisque The Athletic annonce qu’il va s’engager pour deux ans avec les Lakers. L’ancien ailier des Pistons et des Raptors a conquis le staff et ses coéquipiers par son énergie en sortie de banc, et le voilà récompensé avec un contrat qui ne doit être garanti que pour la fin de saison.

« Je pense que les gens ont oublié que Stanley était dans le Top 10 de sa Draft et qu’il n’a que 25 ans » avait rappelé LeBron James après la victoire face au Jazz. « C’est un gars qui a faim, et un gars qui veut prouver qu’il a sa place en NBA. Il essaie de faire le maximum pour rester ici le plus longtemps possible. »

Mission accomplie pour Stanley Johnson, ravi de pouvoir se relancer dans une grosse formation.

« Cela fait du bien d’être capable de faire ce que je voulais faire en arrivant ici. Je suis venu ici pour apporter de l’énergie, et avoir un impact sur le match de différentes manières » expliquait-il récemment. « J’ai l’impression de savoir quel joueur et individu je suis, et ce que je peux apporter. La NBA est une histoire d’opportunités. Donc, plus j’aurai d’opportunités, plus j’aurai de chances de réussir. »