Après avoir perdu Collin Sexton et Ricky Rubio, on imaginait que les Cavaliers allaient profiter de la « trade deadline » pour recruter un meneur, mais selon Hoopshype, la direction chercherait plutôt un deuxième arrière. L’éclosion, et même l’explosion de Darius Garland, suivie de l’arrivée de Rajon Rondo semblent suffisantes pour aborder la deuxième partie de saison, et selon nos confrères, trois joueurs seraient dans leur viseur : Caris LeVert, Eric Gordon et Terrence Ross. La piste Joe Harris, un ancien de la maison, est plus compliquée, vu le statut qu’il a acquis à Brooklyn.

Le premier est un électron libre, fort attaquant, et il ferait effectivement du bien au poste 2. Il n’a pas les qualités défensives d’un Isaac Okoro mais il apporterait du punch en attaque, et de la créativité. Vétérans respectés et suivis par plusieurs équipes, Éric Gordon et Terrence Ross seraient tous les deux parfaits comme 6e homme, et ils peuvent sanctionner de loin.

Si Houston tient à Éric Gordon comme mentor sur et en dehors du terrain, Caris LeVert et Terrence Ross auraient leur bon de sortie. Pour Indiana et Orlando, 13e et 15e de la conférence Est, un premier tour de Draft et un joueur en fin de contrat pourraient suffire pour les convaincre. On évoque notamment Ricky Rubio comme monnaie d’échange puisqu’il est en fin de contrat et qu’il ne rejouera pas.

Comme l’explique Hoopshype, les Cavaliers ont quasi terminé leur reconstruction avec plusieurs très bons choix dans la Draft (Collin Sexton, Darius Garland, Evan Mobley…) et ils peuvent se permettre de lâcher un premier tour de Draft. C’est un atout par rapport aux autres franchises.