Intérim à la mène réussie pour Pascal Siakam

Fred VanVleet et Scottie Barnes absents, les Raptors faisaient face à une pénurie de porteurs de balles pour affronter les Hornets la nuit dernière. Pas de quoi s’alarmer pour autant pour Nick Nurse, qui a fait confiance à Pascal Siakam pour assurer les responsabilités de la création. Dans un 5 majeur de grande taille, le Camerounais était en effet aligné comme meneur, aux côtés de Gary Trent Jr, OG Anunoby, Chris Boucher et Precious Achiuwa. Du « tall ball » made in Canada.

Et l’expérience a été fructueuse puisque le All-Star de Toronto a livré un des matchs les plus complets de sa carrière, frôlant le triple-double : 24 points à 9/16 aux tirs, 9 rebonds et 12 passes ! Et la victoire en prime.

« Je suis de plus en plus à l’aise » déclarait-il à propos de cette « intérim » à la mène. « J’essaye d’être un joueur complet et j’ai le sentiment de pouvoir le faire souvent, d’être le meilleur joueur possible et de faciliter la vie de mes coéquipiers. Je ne pense pas être un meneur traditionnel. Mais si je continue d’y travailler, je pense que je peux continuer à progresser en tant que meneur. »

Pour Nick Nurse, c’est le calme avec lequel le Camerounais prend ses décisions qui le rend si efficace. « Je pense qu’il a joué avec un bon tempo, il savait ce qu’il faisait. Il est sous contrôle. C’est ce que j’aime, son flegme sur le terrain. Quand il prend des tirs, il les prend dans ses spots, ce sont des bons tirs. »

Il y a 15 jours, Siakam avait expliqué qu’il était prêt à jouer ce rôle de « point forward ». « Ça me plaît. Je me souviens qu’à mon arrivée, les gens se moquaient toujours de moi quand je disais que je ne voulais pas être un intérieur traditionnel. J’ai travaillé et j’ai l’impression que plus j’ai d’expérience dans le basket, plus je m’améliore », avait souligné l’intéressé.

Avec l’expérience et le travail, vient ensuite la confiance, et c’est Nick Nurse qui lui donne.

« On est confiants quand il joue comme ça, qu’il génère des bons tirs en attaque avec confiance et constance » conclut son coach.