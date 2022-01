La maladresse poursuit Nikola Vucevic

Billy Donovan avait sans doute envie de relancer Nikola Vucevic après la pause. Après une première mi-temps terminée à 2/8 aux tirs sur son ancien parquet du Magic, le pivot des Bulls a été beaucoup sollicité, après ses écrans, sur les premières possessions de la seconde période.

Un tir à 3-points manqué, un « floater » main droite trop court, idem pour son « hook » main gauche, une transmission mal assurée vers Coby White… L’ancien Floridien finissait par regagner son banc après cinq minutes de jeu, durant lesquelles il a tout de même fini par convertir un panier primé, et commis une nouvelle faute.

Sale soirée pour le Monténégrin. Dans la lourde défaite de son équipe, il a certes signé son 23e double-double de la saison (13 points et 13 rebonds). Mais il a commis six fautes, perdu cinq ballons et surtout shooté à 4/19 aux tirs (avec un +/- de -20 au score lorsqu’il était en jeu).

« C’est frustrant à chaque fois que tu fais un mauvais match, surtout quand tu perds. Je voulais évidemment venir ici pour bien jouer et aider l’équipe à gagner. Je n’ai rien fait de tout ça », regrette le double All-Star. Ce dernier veut aussi relativiser sa maladresse. « Cela fait partie du jeu. J’ai été plus déçu par rapport à mon attention sur le plan défensif. »

Le Magic a en effet inscrit 60 points dans la raquette des Bulls, là où ces derniers n’en ont inscrit que 34. « Il y a tellement de façons d’influencer le jeu. Je n’ai pas apporté l’énergie et la détermination nécessaires pour nous aider à gagner le match. Je pense que cela a affecté mon tir d’une certaine façon », analyse le pivot.

Plus faible adresse en carrière

Celui-ci est également conscient que ses soucis d’adresse ne datent pas de ce match. Il l’a récemment montré avec une série de matches depuis dix jours : 27 points à 12/20 aux tirs à Boston, 7 points à 2/13 deux jours plus tard à Memphis puis 24 points à 11/21 contre les Cavs…

Irrégulier, il ne tourne ainsi, depuis le début de saison, qu’à 43% de réussite, son plus faible pourcentage en carrière (49% dans l’ensemble). On note d’ailleurs un écart conséquent d’adresse dans les victoires de son équipe (45.9%) et les défaites (37.9%).

« La confiance est là. Il a travaillé trop dur pour se bloquer là-dessus. On ne peut pas être parfait tous les soirs. On est à ses côtés quoi qu’il en soit. On continue à le lui dire. On gagne ensemble, on perd ensemble. C’est ma mentalité », encourage son coéquipier, DeMar DeRozan.

L’ancien joueur des Raptors et des Spurs estime que son pivot, avec qui il a évolué plus jeune à l’université d’USC, a trop de talent et d’expérience dans la ligue pour ne pas rebondir. Son efficacité serait d’autant plus bienvenue en l’absence de Zach LaVine, le deuxième meilleur marqueur de l’équipe, sur la touche depuis cinq matches (quatre défaites pour les Bulls). Réaction attendue la nuit prochaine sur le parquet du Thunder.