LeBron James s’est rarement senti aussi bien en attaque

Alors que Jimmy Butler terminait à 20 points, 12 passes et 10 rebonds pour son 10e triple-double sous les couleurs de Miami, LeBron James n’était pas en reste avec un match plein à 33 points, 11 rebonds et 4 passes, le tout à 11/14 à 2-points et 1/8 à 3-points, plus 8/11 aux lancers. Mais le sentiment d’une passation de pouvoir était forte à South Beach, l’ancienne chasse gardée du King.

D’abord parce que le Heat a infligé une nouvelle défaite aux Lakers, qui restent sur 5 revers sur leurs 7 derniers matchs. Et puis également parce que Jimmy Butler détrônait tout simplement LeBron James au nombre de triple-double avec Miami, puisque l’actuel Laker s’était arrêté à neuf durant ses quatre saisons au Heat.

Il n’empêche qu’avec un nouveau match au-dessus de la trentaine de points, le « super papy » des Lakers a encore défendu son honneur. Si la franchise de Los Angeles traîne la patte avec seulement 7 victoires sur ses 17 derniers matchs, ce n’est pas faute d’avoir essayé pour LeBron James, qui tourne à plus de 32 points sur ces 17 dernières rencontres, en shootant à plus de 53% de moyenne.

« Je n’ai pas besoin de scorer 30 points chaque soir, mais je suis dans une des meilleures périodes offensives de ma carrière en ce moment », explique-t-il surESPN. « Et je n’ai pas l’intention de m’arrêter là. C’est simplement ma sensation du moment. Je me sens super bien. Je shoote très bien. Je n’ai pas eu la même réussite à 3-points sur ce match mais je me sentais bien sur mes huit tentatives. Je shoote aussi efficacement sur la ligne des lancers, et sur les tirs de champ. Et je suis très efficace au cercle. Je n’entre pas dans le match en me disant que je dois scorer 30 points pour qu’on soit dans le match. Je joue le jeu. Le scoring arrive naturellement. »

À 29 points de moyenne, soit seulement 3 décimales derrière Kevin Durant pour le titre de meilleur scoreur de la Ligue, et soit son quatrième plus haut total en carrière (le plus haut sur la dernière décennie), LeBron James prouve qu’il a encore de (très) beaux restes à 37 ans.

Le retour d’Anthony Davis pour soulager LeBron James

À 2 006 points de Kareem Abdul-Jabbar pour le record ultime des points marqués en carrière, il est bien conscient qu’il se rapproche, mais qu’il a aussi encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’y arriver.

« Pendant que je continue de gravir les échelons, c’est naturel et humain de regarder où j’en suis et de voir si c’est même possible de l’atteindre. Si j’en suis capable. La santé va évidemment jouer un rôle très important et puis, il faudra continuer à tout donner à chaque match. Je n’ai jamais trompé le jeu, je n’ai jamais fait semblant. Je n’ai jamais voulu me dire que j’étais satisfait de ce que j’ai accompli. Je veux continuer à progresser et on verra ce qui se passe. Je n’ai jamais chassé de record dans ma vie. Je ne me suis jamais posé pour me demander si je pouvais aller chercher tel ou tel record. »

Avec Anthony Davis sur le retour, probablement pour ce mardi face à Brooklyn, LeBron James ne compte pas s’arrêter de scorer. Mais Frank Vogel compte sur son intérieur pour relayer un peu « King James ».

« Anthony va nous aider dans tous les secteurs et le scoring est définitivement l’un d’entre eux. Il va aider à répartir la charge », apprécie Frank Vogel. « Mais LeBron se sent bien avec la charge qu’il porte en ce moment. On continue à communiquer avec lui, sur ce qu’on lui demande sur ses minutes et le nombre total de minutes. Il est dans un bon rythme. On joue quasiment tous les deux jours en ce moment. C’est bien en place mais le retour d’Anthony va clairement nous aider. »

Absent depuis cinq semaines, Anthony Davis tournait à 23 points, 10 rebonds, 3 passes et 2 contres avant sa blessure au genou. Son retour à l’action sera-t-il le déclic tant attendu pour des Lakers qui tournent encore au ralenti, à un mois du All-Star Break ?