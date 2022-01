Le MVP de la nuit | Le retour en grâce de Jayson Tatum

Comme les Celtics, Jayson Tatum vit une saison faite de hauts et de bas incessants. Ces derniers temps, l’ailier était plutôt très bas, après avoir notamment enchaîné un 0/17 derrière l’arc sur ces trois précédents matchs. Face à Washington hier, il est donc remonté en flèche en assénant 51 points avec notamment un joli 9/14 à 3-points !

De quoi calmer les mauvaises langues et quoi conforter « JT » dans sa ligne de conduite : ne jamais douter.

« Je sais, comme tout le monde, que je n’ai pas bien shooté ces derniers temps. Mais ça ne va jamais me décourager. Mes coéquipiers ont cru en moi, et c’était juste une question d’en voir un enfin rentrer. Quand tu te retrouves dans cette zone, le panier paraît aussi gros que la salle. C’est un sentiment incroyable », a-t-il déclaré. « Parfois, quand vous ratez des tirs alors que vous savez de quoi vous êtes capables, vous devez en rire. C’est aussi simple que ça. Et parfois, ça ne rentre pas. On joue tellement de matchs ».

Difficile de rivaliser pour Washington lorsqu’un joueur adverse prend feu de cette façon. Pour Wes Unseld Jr, la rencontre a été pliée dès la fin du deuxième quart-temps, période que les Celtics ont bouclée par un 14-0.

« Ça s’est pratiquement terminé à la fin du deuxième quart-temps. Principalement, le match a tourné à ce moment-là », a-t-il reconnu. « Il faut féliciter Jayson Tatum qui a eu une sacrée soirée. Bien sûr, 51 points, ce n’est pas rien. Je crois qu’il était à 6/8 sur les pull-ups à 3-points, qui sont des tirs difficiles. On n’a pas d’excuse. Il a souffert récemment, mais il a trouvé son rythme sur ce match ».

Le #0 bien présent dans les tribunes

Auteur de 31 points dès la mi-temps, Jayson Tatum a enfoncé le clou en fin de troisième quart-temps avec un dunk et deux missiles à 3-points pour porter la marque à 89-62. Même si le match semblait jouer, à +23 à 7 minutes de la fin, Ime Udoka l’a remis sur le terrain pour qu’il passe la barre des 50 points, ce que « JT » a fait sans sourciller.

Depuis la ligne des lancers, il a même pu entendre quelques « MVP », lancés par les quelques supporters des Celtics présents à DC hier.

« C’est un super sentiment. On l’entend parfois à la maison, mais d’entendre ça à l’extérieur, c’est vraiment quelque chose qu’on apprécie. On sait à quel point les fans des Celtics voyagent pour nous soutenir », a-t-il ajouté. « Je ne prends pas pour acquis de voir autant de maillots Tatum avec le #0 lorsqu’on est en déplacement. Je n’oublie pas, qu’il y a 450 gars dans la ligue, et ces personnes ont pris le temps d’acheter mon maillot ».

Nul doute que d’autre numéros 0 vont garnir les tribunes des matchs des Celtics lors des rencontres à venir.