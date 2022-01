Même si les Warriors connaissent un coup de moins bien avec avec cinq défaites sur leurs neuf derniers matches, les dirigeants n’envisagent pas d’effectuer une retouche d’ici la « trade deadline » prévue le 10 février prochain.

Draymond Green est absent depuis plusieurs matches, et ils ont déjà une « recrue » de choix avec Klay Thompson, et attendent toujours le retour de James Wiseman. Pourquoi aller chercher ailleurs alors que l’équipe est 2e de la conférence Ouest, avec le 2e meilleur bilan de toute la NBA.

« Franchement, je pense que c’est peu [probable] », assure Bob Myers dans le podcast « The TK Show ». « Ça ne veut pas dire que nous n’allons pas écouter et regarder des choses, mais je pense que les gars dans le vestiaire et le staff ont mérité d’avoir une certaine tranquillité d’esprit. Je ne peux pas dire formellement que nous ne ferons rien. Je n’en ai aucune idée. Nous sommes encore à quelques semaines de l’échéance. »

Après deux saisons sans playoffs, les Warriors sont à nouveau proches des sommets, et ce n’est sans doute pas le bon moment pour casser l’équilibre et la dynamique actuelle.

« Si vous regardez notre bilan aux alentours de la « trade deadline », vous verrez qu’on aime la continuité, et l’une des raisons, c’est parce qu’on gagnait à un niveau très élevé » poursuit Bob Myers. « On n’a pas fait beaucoup d’échanges. Ce qui ne veut pas dire qu’on n’en fera pas. Ces deux dernières années, on en a fait davantage, mais l’équipe n’était pas très bonne. C’était plus facile d’agir. »

En clair, du côté de la direction, on pense avoir l’effectif suffisant pour atteindre l’objectif d’aller le plus loin possible en playoffs. « Quand on pense qu’on en a assez, on prend généralement du recul. Je pense qu’on pouvait se classer parmi les nombreux prétendants, et je pense qu’il est juste de dire que nous en faisons partie ».