Cleveland cherche à ne pas s’enflammer

Les blessés s’accumulent dans l’Ohio, mais les Cavaliers continuent de dérouler leur basket, avec une sixième victoire en sept matches, acquise cette nuit face au Thunder. Après avoir perdu Collin Sexton et Ricky Rubio pour la saison, JB Bickerstaff va devoir se passer de Lauri Markkanen (entorse de la cheville) pendant plusieurs semaines, mais l’effectif est riche et le collectif est bien en place. Mais prudence, car la conférence Est est très dense cette saison, et une mauvaise série peut vite vous faire descendre de quelques places.

« On en parle. On est attentifs » explique JB Bickerstaff à propos de tout excès de confiance. « On a pris le match mais c’était une prestation décevante de notre part. On n’a pas abordé la rencontre avec le sérieux nécessaire. C’est fini, et on a gagné, mais on ne peut pas se permettre de jouer comme ça. »

« Quand vous êtes l’équipe à battre, il faut élever un peu plus son niveau de jeu »

Auteur d’un gros double-double, et de sa meilleure marque au rebond, Evan Mobley confirme qu’il y a eu une discussion à la pause.

« On en a parlé à la mi-temps. Le coach n’était pas très content, et nous non plus. Même chose à la fin du match. J’ai eu le sentiment qu’on n’avait pas l’énergie voulue. Il faut qu’on se donne à fond tout le match, et ne pas croire que la victoire est déjà acquise. Même si on mène, il faut continuer de jouer notre style de basket. »

En clair, ce succès face au Thunder est une vraie piqûre de rappel pour les Cavaliers. Ils ont dominé l’une des plus faibles équipes de la ligue, et il n’y a rien de positif à en tirer.

« Il faut avoir une prise de conscience globale de l’objectif que nous essayons d’atteindre et du sérieux de chaque match », a déclaré JB Bickerstaff. « Cela fait partie de notre progression et de notre maturité. Il y a des matchs comme celui-ci où si vous perdez, vous vous apercevez en avril qu’ils comptent… »

Pour Darius Garland comme pour son coach, les Cavaliers doivent se comporter comme des oustiders, tout en ayant en tête qu’ils sont devenus une équipe à battre.

« Tout le monde cherche à nous battre. Quand vous êtes l’équipe à battre, il faut élever un peu plus son niveau de jeu » constate Darius Garland. « C’est le deal avec le coach ».

« Petit à petit, nous gagnons le respect de la ligue »

Et quel est ce deal ? « On devrait aborder chaque match comme si on était les outsiders. C’est comme ça qu’on s’est construit. Quand vous avez le sentiment d’être l’outsider, vous êtes le chasseur. Vous savez qu’il faut les faire déjouer, et qu’il faut bien jouer et avec un esprit de compétiteur. On ne devrait pas changer d’attitude car on n’en a encore rien fait. Il n’y a aucune raison de changer notre approche et notre attitude. Notre objectif dépasse les 82 matches. Tant qu’on n’a pas terminé le puzzle, on n’a rien fait. Notre approche ne devrait pas changer. On est les outsiders. »

Pour Kevin Love, il n’y a pas d’inquiétude à avoir. Que l’équipe en ait conscience, c’est déjà un point positif.

« Je pense que petit à petit, nous gagnons le respect de la ligue » conclut l’intérieur des Cavaliers. « Mais c’est ce que nous cherchions en début de saison : montrer que nous sommes capables d’être une équipe qui peut aller en playoffs. Je pense que les équipes vont continuer de constater que nous sommes l’une des équipes de l’Est qui a une chance de faire du bruit dans la seconde moitié de la saison. Mais je pense que cette mentalité d’outsider est quelque chose que l’on a ou pas. Cette équipe l’a certainement, surtout avec son noyau dur. Cette identité et cette culture ont été énormes pour nous et n’ont pas été forcées. C’est simplement dans l’ADN de ce que nous sommes ».