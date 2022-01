James Harden vient en aide à la population haïtienne

James Harden a décidé de s’investir via sa fondation Impact13 et vise même le « NBA Community Assist Award ». Le mois dernier déjà, il avait profité du passage en road-trip des Nets à Los Angeles pour visiter son ancien lycée d’Artesia et consentir un don conséquent : 10 000 dollars pour financer les bourses des étudiants les plus méritants, et la rénovation des salles de musculation, des vestiaires et d’un terrain de basket en intérieur.

Cette fois, c’est avec un autre don, envers la population haïtienne, que James Harden s’est distingué. Le joueur des Nets a glissé qu’il avait été sensibilisé par un ami d’origine haïtienne et qu’il voulait lui aussi participer pour aider à améliorer le quotidien de la jeunesse locale tout en favorisant la pratique du sport.

« Haïti est l’un des endroits les plus pauvres du monde, alors nous voulions voir si nous pouvions avoir un impact et aider les gens là-bas. Nous avons simplement essayé de donner autant que nous le pouvions à ces jeunes parce qu’ils en ont besoin, qu’ils le méritent et que nous pouvons être utiles de cette manière », a-t-il déclaré.

Des kits destinés à la jeunesse haïtienne

En collaboration avec la plate-forme de livraison « GoPuff » (go-to-platform), 5 000 kits de produits et fournitures essentielles vont ainsi être distribués. Ils comprendront des sacs à dos adidas, des chaussettes, des chaussures, des bouteilles d’eau et des ballons de basket, ainsi que des produits d’hygiène (déodorants, gels douche et lotions). 3 000 kits de produits plus intimes (préservatifs, tampons, sous-vêtements post-accouchement et serviettes hygiéniques) seront également mis à disposition.

« Donner l’exemple est la seule façon d’inspirer les autres à s’engager et à rejoindre le mouvement pour changer des vies pour le meilleur. J’ai appris beaucoup de choses sur la crise actuelle en Haïti et sur les problèmes auxquels les Haïtiens sont confrontés chaque jour, et je veux m’assurer que je joue mon rôle en aidant les gens là-bas », a-t-il ajouté.

James Harden a également participé à la rénovation d’un terrain de basket, en collaboration avec l’artiste local Olivier Ganthier dans le cadre d’un partenariat avec la fondation Barbancourt.