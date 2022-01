Stats & Highlights | Les stars des Nets assurent, le Jazz reprend son souffle, les Celtics s’enfoncent

Toronto, Washington et Boston sont actuellement à la lutte au classement de la conférence Est pour le « play-in ». Les premiers ont battu les seconds vendredi soir, quand les Celtics ont chuté avec un nouveau dernier quart-temps mal négocié.

Les Nets, eux, ont repris la tête de leur conférence avec la victoire à San Antonio, combinée à la défaite des Bulls à Milwaukee. Quant au Jazz, il retrouve des couleurs avec un succès contre Detroit, après deux revers de rang.

Boston – Portland : 105-109

Avec plus de maîtrise, les Celtics auraient sans aucun doute gagné ce match. En début de dernier quart-temps, après un panier à 3-pts de Jusuf Nurkic, Boston passe un 8-0 et Portland reste muet pendant quatre minutes. Il y a alors onze points d’écart mais la rencontre n’est pas pliée pour autant.

Les joueurs de Chauncey Billups vont fournir un gros effort pour égaliser quatre minutes après. Nassir Little et Robert Covington inscrivent des shoots importants dans le « money time » puis dans les ultimes secondes, c’est Jusuf Nurkic (29 points, 17 rebonds), sur un rebond offensif et avec un panier, qui assomme les Celtics.

Celtics / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tatum 41 8/19 0/6 11/14 1 9 10 7 4 0 4 0 +2 27 26 A. Horford 27 3/6 0/3 0/0 0 4 4 3 4 0 0 3 +5 6 13 R. Williams III 33 2/4 0/0 1/1 6 4 10 2 5 2 3 2 -11 5 16 D. Schroder 22 4/9 1/5 0/0 0 2 2 4 2 4 0 0 -12 9 14 J. Brown 35 7/20 2/7 6/6 0 5 5 5 2 0 1 0 -10 22 18 G. Williams 33 4/7 3/5 2/2 1 7 8 3 3 0 2 0 +5 13 19 E. Freedom 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 -9 0 -1 P. Pritchard 12 2/3 2/3 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 +5 6 7 J. Richardson 12 2/6 1/4 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 -12 5 2 R. Langford 23 5/7 2/4 0/0 0 2 2 0 1 0 1 2 +17 12 13 Total 37/82 11/37 20/23 8 34 42 25 24 7 11 7 105 Trail Blazers / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval R. Covington 39 1/3 1/2 2/4 0 4 4 0 4 0 0 1 +10 5 6 N. Little 33 3/7 1/4 0/0 0 8 8 2 2 0 1 0 +11 7 12 J. Nurkic 38 9/16 1/1 10/13 6 11 17 6 4 1 5 1 +20 29 39 C. McCollum 36 7/19 5/10 5/7 0 5 5 4 4 0 2 2 +4 24 19 A. Simons 38 8/17 4/8 1/2 0 2 2 4 0 2 0 0 +8 21 19 T. Watford 10 1/1 0/0 2/2 1 0 1 2 0 0 1 0 -14 4 6 D. Smith Jr. 10 1/3 0/0 0/0 0 0 0 2 4 2 1 0 -4 2 3 B. McLemore 20 4/7 4/7 0/0 0 3 3 0 2 0 3 0 -25 12 9 C. Elleby 15 2/3 0/1 1/2 0 2 2 0 1 1 0 0 +10 5 6 Total 36/76 16/33 21/30 7 35 42 20 21 6 13 4 109

Washington – Toronto : 105-109

Après un 22-6, dont 10 points de leur rookie Scottie Barnes, dans le troisième quart-temps, les Raptors avaient pris 14 points d’avance avant d’entamer le dernier acte de la rencontre. L’écart est même monté jusqu’à 18 points quelques instants après.

Bradley Beal a alors tout tenté pour inverser la tendance, avec 13 points dans ce quart-temps. L’arrière des Wizards a certes perdu neuf ballons, mais avec les cinq points de suite de Montrezl Harrell, Washington égalise à 102 partout. C’est Fred VanVleet qui trouve la cible à 3-pts dans la dernière minute et libère les Raptors. OG Anunoby et Pascal Siakam enfonceront le clou ensuite. Encore un match perdu de justesse pour les Wizards.

Wizards / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Avdija 31 4/8 1/5 0/0 1 4 5 6 2 0 2 0 +1 9 14 D. Gafford 12 3/5 0/0 2/2 3 2 5 0 0 1 1 0 +12 8 11 S. Dinwiddie 39 6/10 5/7 0/0 1 6 7 7 2 1 1 0 +8 17 27 B. Beal 40 10/19 1/3 4/5 2 3 5 8 3 0 9 0 -1 25 19 K. Caldwell-Pope 28 4/8 2/5 0/0 0 3 3 5 0 1 2 0 +9 10 13 R. Hachimura 20 5/12 1/3 0/0 0 8 8 0 0 0 0 0 -13 11 12 D. Bertans 13 1/4 0/3 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -2 2 0 C. Kispert 16 3/7 0/4 0/0 1 2 3 0 2 0 0 0 -6 6 5 M. Harrell 23 4/5 1/1 1/1 2 3 5 3 3 0 1 2 -1 10 18 T. Bryant 14 2/6 0/2 1/2 1 1 2 0 2 0 0 1 -15 5 3 R. Neto 5 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 -12 2 2 Total 43/85 11/33 8/10 11 34 45 29 16 3 17 3 105 Raptors / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Siakam 41 8/17 1/2 4/4 3 4 7 4 4 1 2 0 +1 21 22 O. Anunoby 41 6/13 0/4 0/1 2 7 9 1 3 4 3 1 -7 12 16 S. Barnes 40 12/19 0/1 3/4 3 5 8 1 3 1 2 0 -5 27 27 F. VanVleet 39 6/17 4/11 5/5 1 0 1 12 1 2 1 2 +8 21 26 G. Trent Jr. 29 4/12 3/7 2/3 1 0 1 1 1 1 0 1 -1 13 8 C. Boucher 22 4/7 2/3 0/0 1 6 7 0 3 1 0 0 +10 10 15 P. Achiuwa 19 2/5 1/2 0/0 0 5 5 0 0 0 0 0 +11 5 7 Y. Watanabe 6 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 -2 0 2 J. Champagnie 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 +5 0 1 Total 42/90 11/30 14/17 11 29 40 20 15 10 8 4 109

San Antonio – Brooklyn : 102-117

Les Spurs sont restés bien accrochés pendant trois quart-temps, avec un Dejounte Murray encore en triple-double, mais ils ont finalement cédé. Les Nets ont haussé leur niveau défensivement et physiquement en fin de troisième quart-temps, avec un 6-0.

Enfin, en dernier acte, James Harden (en triple-double) et Kyrie Irving s’occupent de tout. Le premier inscrit 11 points à 100% au shoot, le second ajoute 15 unités et Brooklyn colle 38 points aux joueurs de Gregg Popovich pour s’imposer sans trembler. Une victoire qui leur permet de reprendre les commandes de la conférence Est.

Spurs / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. McDermott 25 3/9 1/4 0/0 2 1 3 1 1 0 0 1 -14 7 6 K. Johnson 32 5/12 2/7 2/2 0 7 7 2 2 0 1 0 -11 14 15 J. Poeltl 36 6/12 0/0 3/5 5 6 11 1 2 0 0 3 -11 15 22 D. White 34 4/16 3/7 6/8 2 4 6 7 3 0 3 0 -9 17 13 D. Murray 37 8/20 1/3 8/8 4 8 12 10 3 1 1 0 -15 25 35 D. Eubanks 7 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 2 2 J. Hernangomez 1 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 -3 0 0 K. Bates-Diop 18 2/6 0/1 0/0 2 3 5 0 0 0 0 1 -4 4 6 J. Landale 5 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 4 4 T. Jones 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 L. Walker IV 18 2/6 1/2 0/0 0 1 1 2 1 1 0 2 0 5 7 D. Vassell 24 4/11 0/5 1/1 0 3 3 1 1 1 0 0 -1 9 7 Total 37/95 8/29 20/24 16 33 49 24 13 3 6 7 102 Nets / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Edwards 32 2/7 1/3 0/0 2 3 5 0 1 3 2 1 +20 5 7 D. Sharpe 14 3/6 0/0 0/0 2 8 10 0 1 0 0 0 +2 6 13 P. Mills 32 4/11 1/5 0/0 0 4 4 3 0 0 0 0 +16 9 9 K. Irving 35 10/21 3/6 1/1 1 2 3 4 3 0 0 0 +13 24 20 J. Harden 37 13/24 4/8 7/7 1 9 10 11 3 0 3 1 +18 37 45 B. Griffin 11 4/8 0/2 2/2 2 3 5 2 3 0 1 0 +6 10 12 J. Johnson 15 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 3 0 0 0 -5 0 -1 B. Brown 20 2/2 0/0 2/2 1 4 5 1 1 0 0 2 +11 6 14 D. Duke Jr. 1 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 L. Aldridge 22 8/14 0/0 0/0 2 5 7 2 2 1 0 1 +7 16 21 D. Bembry 9 1/2 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -11 2 3 C. Thomas 9 1/3 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -2 2 0 Total 48/100 9/25 12/12 12 41 53 24 17 3 7 5 117

Utah – Detroit : 111-101

Quand Rudy Gobert est en tenue, ce n’est plus pareil pour les Pistons. Les joueurs de Detroit avaient battu ceux d’Utah il y a quelques jours, mais le Français n’était pas là. Cette fois sur le parquet, le pivot français a été impressionnant. Dès le second quart-temps, il enchaîne les paniers et inscrit 13 points pour donner l’avantage au Jazz.

Les Pistons réagissent après la pause avec un 9-0. Nouveau coup d’accélérateur des hommes de Quin Snyder, avec un 11-1. Finalement, Rudy Gobert (qui termine avec 24 points, 13 rebonds et 4 contres) marque deux paniers de suite en dernier quart-temps pour définitivement écarter les Pistons, qui étaient revenus à une possession.