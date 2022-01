LeBron James et les Lakers se rassurent à Orlando

Une défaite sur le parquet de la pire équipe de la ligue aurait peut-être été fatale à Frank Vogel. Ce dernier peut encore souffler. Sous les yeux du Shaq, son équipe a entamé de la bonne manière sa série de déplacements, qui s’annonce compliquée à l’Est du pays, par un succès logique où la hiérarchie a été respectée. Les Lakers retrouvent ainsi un peu de leurs couleurs après avoir perdu quatre de leurs cinq dernières sorties.

Orlando a pourtant joué sans complexe le temps d’une première période dominée par les Floridiens (62-54). Avec six joueurs à 11 points ou plus, dont un Jalen Suggs bien en rythme, le Magic n’a pas eu de difficulté à trouver des ressources offensives lors des 24 premières minutes.

Cela a moins été le cas dans le troisième quart-temps où Los Angeles a enfin haussé le ton défensivement. Après la pause, Frank Vogel avait décidé de repartir en se passant de Dwight Howard, remplacé par LeBron James au poste de pivot. Avec cet ajustement, les Lakers ont passé un 20-2 pour démarrer la seconde période.

Cette grosse séquence a permis aux visiteurs de virer en tête à l’entame de la dernière période (78-85). Avec un Carmelo Anthony toujours chaud, Los Angeles va poursuivre son effort pour s’offrir jusqu’à 17 points d’avance et ne pas être inquiété dans le « money time ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La seconde période des Lakers. On imagine que Frank Vogel (pour sauver sa peau…) a dû passer une petite soufflante à son équipe, menée de huit points, à la pause. Son équipe a réagi en signant une seconde période de qualité avec 62 points inscrits et surtout seulement 43 points encaissés. Dans le quatrième quart-temps, son équipe a donné l’impression de maîtriser son sujet, sans se faire peur, comme cela a rarement été le cas cette saison. Le contraire face à un tel adversaire aurait eu de quoi faire peur…

– Russell Westbrook pas « benché ». Il a regagné son banc à 1min30 minute de la fin, comme LeBron James, mais le match était joué. Hormis un ballon perdu invraisemblable lors d’une simple remontée de balle, le meneur des Lakers a connu une fin de rencontre plus heureuse que face aux Pacers et signé un match globalement convaincant avec un nombre de déchets limité. Il a terminé sa prestation par une belle passe pour un « alley-oop »de LeBron James.

TOPS/FLOPS

✅ LeBron James. Hormis six ballons perdus et ses manqués à 3-points, le « King » a signé une nouvelle performance de haut niveau. Dans le quatrième quart-temps, il s’est fait remarquer en étant à la conclusion de deux « alley-oop ». Le premier, le plus spectaculaire, après avoir coupé ligne de fond et capté une passe de Malik Monk pour un dunk arrière. Le second, venant de Russell Westbrook donc, qui lui a valu des chants de « MVP ! » du public local. Des chants qui interviennent généralement lors d’un passage aux lancers-francs, rarement après une action de jeu.

✅ Carmelo Anthony. Le vétéran a montré la voie à une « second unit » efficace dans l’ensemble. L’ailier a signé 19 de ses 23 points en seconde période, avec une adresse diabolique, en étant bien servi par son compère LeBron James. C’était déjà son huitième match cette saison terminé à 20 points ou plus. L’an passé avec les Blazers, il avait atteint cette marque à 14 reprises.

✅⛔ Jalen Suggs. Six ballons perdus lui aussi, seulement 1/7 à 3-points… Le match du rookie n’a pas été parfait mais celui-ci s’est rapproché de son premier double-double en carrière, en signant son meilleur match à la passe de sa saison. Il a par ailleurs affiché suffisamment d’agressivité pour multiplier les passages sur la ligne des lancers.

⛔ Cole Anthony. Il a fallu attendre la moitié du dernier quart-temps pour le voir inscrire son premier panier, le second est intervenu sur la possession suivante. Pour le reste, le meneur du Magic a connu une soirée pauvre en attaque, signant même son pire match cette saison, avec un -28 au score lorsqu’il était en jeu. Son match confirme un sentiment de moins bien ces dix derniers jours.

LEBRON JAMES « UNIQUE DANS L’HISTOIRE »

« C’est le joueur le plus unique de l’histoire du jeu. On a remporté un titre avec lui au poste de meneur de jeu il y a deux ans, il a été un ailier manieur de ballon tout au long de sa carrière et il a joué au pivot pour nous. C’est assez remarquable, et pour lui, de le faire à ce stade de sa carrière, c’est encore plus remarquable. » Le propos est signé Frank Vogel qui a encore décidé de responsabiliser son joueur au poste cinq dans cette partie.

LA SUITE

Magic (8-39) : réception des Bulls, dimanche.

Lakers (23-23) : déplacement à Miami, dimanche.