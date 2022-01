Malgré 40 points de Joel Embiid et 24 points d’avance, les Sixers chutent face aux Clippers

Incroyable scénario dans cette rencontre entre les Sixers et les Clippers. Avec un Nicolas Batum de retour et parfait dans le premier quart-temps, Los Angeles démarrait fort mais Joel Embiid reprenait ensuite le contrôle.

Derrière leur pivot superstar, les Sixers prenaient le large, avec 24 points d’avance (68-44) dans le troisième quart-temps et semblaient se diriger vers une victoire facile. Sauf que Tyronn Lue a multiplié les pièges tactiques, et il a réussi à couper le « momentum » de Philadelphie pour relancer son équipe dans le match.

De plus en plus tendus de voir leur avance fondre comme neige au soleil, les hommes de Doc Rivers n’ont pas su renverser la vapeur, et le tir final raté de Tyrese Maxey ne peut laisser que des regrets (101-102).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Philadelphie débute mal. Début de match raté des Sixers, avec un Isaiah Joe maladroit de loin et un Joel Embiid pas encore rentré dans son match. À l’inverse, Nicolas Batum est revenu aussi chaud qu’il était parti et Reggie Jackson était agressif pour donner l’avantage aux Clippers. Les visiteurs pointaient ainsi à +13 (11-24) à trois minutes de la fin du premier quart-temps, avant que Tobias Harris ne lance un peu les siens.

– Joel Embiid prend le contrôle. C’est ensuite le MVP de Pennsylvannie qui a pris le match à son compte. Trop puissant, trop technique et trop en confiance, il a inscrit 24 points sur les deuxième et troisième quart-temps, le match basculant alors en faveur des Sixers, qui prenaient 24 points d’avance (68-44).

– Tyronn Lue a l’avantage sur son mentor. Mais comme l’a dit le coach des Clippers après le match, cette équipe de Los Angeles, sans Kawhi Leonard et Paul George, est une équipe de « gratteurs », qui fera absolument tout ce qu’il faut, jusqu’au bout, pour gagner. Face à Doc Rivers, son mentor, Tyronn Lue a appliqué cette philosophie en multipliant les stratégies défensives, avec notamment du « small ball » qui a envoyé Nicolas Batum défendre sur Joel Embiid, ou de la zone. Des petites choses qui ont perturbé les Sixers, privés de défenseurs sur les ailes, et qui ont laissé les Clippers reprendre confiance pour finalement s’imposer. Une défaite qui fait très mal…

TOPS/FLOPS

✅ Joel Embiid. 40 points à 15/25, 13 rebonds, 6 passes décisives. Certes, il y a 5 pertes de balle mais étant donné l’activité générale du pivot, ce n’est pas très grave. Surtout, « The Process » est l’alpha et l’oméga de cette équipe, en particulier avec les absences. Pendant deux quart-temps, il a montré que sa domination pouvait tout emporter, mais même en étant aussi fort et puissant, il a besoin de davantage de soutien.

✅ Nicolas Batum. Un « faux positif », un peu d’isolement mais le Français n’avait pas perdu son mojo. Son premier quart-temps parfait au tir a bien lancé les Clippers mais c’est surtout son activité dans le « run » de son équipe qu’on retiendra. De la défense sur Joel Embiid (avec plus ou moins de succès), des rebonds offensifs, des interceptions, des passes… Le Français a encore été le parfait « glue guy » pour Reggie Jackson et compagnie.

⛔ Le manque de sang-froid des Sixers. C’est un peu devenu la spécialité des équipes de Doc Rivers et ça gronde chez les fans des Sixers. En tête de 24 points dans le 3e quart, Philadelphie s’est donc écroulé, n’arrivant pas à calmer les choses pour reprendre le contrôle de la partie. Une défaite qui fait mal et qui met encore en lumière le fait que les équipes du Doc manquent de nerfs. C’est d’autant plus voyant que ce revers a lieu face à celui qui lui a succédé sur le banc de Los Angeles, son propre élève, Tyronn Lue…

DOC RIVERS AGACÉ

L’illustration de ce manque de nerfs a d’ailleurs eu lieu en conférence de presse, quand il a été demandé à Doc Rivers à quel point cette défaite pouvait être attribuée à son coaching. Une question légitime mais que l’entraîneur en chef de Philadelphie a très mal pris…

« Est-ce que vous poseriez cette question à Pop (Gregg Popovich) ? Non, vous ne le feriez pas » s’est-il ainsi agacé. « Donc ne me posez pas cette question. J’ai gagné ce droit. »

LA SUITE

Philadelphie (26-19) : justement, les Sixers rendent visite aux Spurs demain soir

LA Clippers (23-24) : Los Angeles continue de son côté son « road trip » à New York, demain soir