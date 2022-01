La Jordan Delta 2 revient en « University Blue »

Voilà quelques temps que la Jordan Delta 2 se faisait discrète. La voilà de retour avec une version baptisée « University Blue », adressant là un petit clin d’œil au passage de Michael Jordan à l’université de North Carolina.

Les touches de bleu clair sont présentes sur les contours des œillets, le talon et l’avant de la chaussure, en daim de qualité supérieure. Le reste de la tige est blanche, avec des points noirs, dont l’inscription « Jordan » sur l’empeigne. Les lacets, la languette et le haut du talon sont en gris. Le gris et le blanc se mélangent également sur la semelle, donnant à l’ensemble un modèle plutôt attrayant.

La date de sortie n’est pas encore connue pour cette Jordan Delta 2 « University Blue » annoncée à 130 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Du 12 janvier au 8 février, profitez de -20% supplémentaires sur les soldes basket4ballers grâce au code « HIVER22 ».