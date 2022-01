Gabriel Deck revient au Real Madrid jusqu’en 2024

« C’est un privilège de jouer au Real Madrid. » Tels ont été les premiers mots de Gabriel Deck, officiellement de retour sous les couleurs du mythique club espagnol.

Ce dernier vient de confirmer l’engagement, annoncé il y a quelques jours, de l’ancien intérieur du Thunder pour la saison en cours et les deux suivantes. L’international argentin est ainsi lié au club jusqu’à juin 2024.

Le joueur de 26 ans, récemment coupé par Oklahoma City, en termine ainsi avec une expérience NBA pour le moins limitée : dix matches disputés la saison passée, pour 21 minutes en moyenne, et seulement sept cette saison avec un temps de jeu divisé par deux.

N’ayant pas trouvé sa place dans la rotation de Mark Daigneault, il a opté pour ce retour à Madrid, où il a déjà évolué entre 2018 et 2021. Le vice-champion du monde en sélection et champion d’Espagne et d’Argentine en club s’y était montré à son avantage en tournant à un peu moins de dix points de moyenne, en ACB et en Euroleague.