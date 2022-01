Gabriel Deck libéré par Oklahoma City pour récupérer… un autre deuxième tour de Draft

Petit échange comptable entre Utah et Oklahoma City. Le Jazz a ainsi envoyé Miye Oni au Thunder, en compagnie de deuxième tour de Draft en 2028, afin de faire quelques économies et libérer une place dans son effectif.

Pourquoi ne pas avoir coupé directement l’arrière/ailier, dont le contrat n’était pas totalement garanti, et plutôt l’envoyer dans l’Oklahoma pour qu’il y soit libéré là-bas ? Parce que ça allège les taxes du club de cette façon, passant de 30.3 millions à 27.9 millions de dollars. Soit 2.4 millions de dollars d’économies…

Il n’y a pas de petit profit pour le Jazz, qui libère également une deuxième place dans son effectif. On dit le club à la recherche d’un ailier défensif, en amont de la « trade deadline ».

Pour le Thunder, la manœuvre rapporte un nouveau deuxième tour de Draft (on ne les compte plus…). Elle fait néanmoins un malheureux, à savoir Gabriel Deck, puisque OKC devait couper un joueur pour récupérer Miye Oni et le couper dans la foulée. C’est l’Argentin, quasiment pas utilisé depuis le début de la campagne, qui en fait les frais.

Oklahoma City is acquiring Utah's Miye Oni and a 2028 second-round pick, sources tell ESPN. Thunder will waive Oni and open up a roster spot ahead of the February trade deadline. Utah saves money and opens a roster spot too.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 4, 2022